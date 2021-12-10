HENDEK, SAKARYA (Habermetre) - KENT KONSEYİ HENDEK'İ KONUŞTU

Hendek Kent Konseyi ikinci toplantısında Konseyin ve meclislerin çalışma yönergeleri kabul edildi. Toplantıda konsey üyeleri görüşlerini dile getirirken Başkan Turgut Babaoğlu, "Hepimiz Hendek için mücadele ediyoruz. İlçemize değer katacak her faaliyette üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi

3 GÜNDEM MADDESİ

Hendek Kent Konseyi 2'nci toplantısı, Kent Konseyi Başkanı olan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlığında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah/Toplantı salonunda yapıldı. 3 gündem maddesiyle gerçekleşen Konsey toplantısında Kadın ve Gençlik Meclisi Başkanlıkları ile konseyin çalışma usul ve esasları hakkında bilgilendirmeler yapılarak hazırlanan çalışma yönergeleri sunuldu. Ayrıca Konsey Genel Sekreteri Gürkan Gürtemel tarafından Hendek Belediyesinin stratejik planı hakkında sunum yapıldı. Daha sonra Konsey, Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi Çalışma Yönergeleri oy birliğiyle kabul edildi. Bir sonraki toplantının 11 Mart 2022 Cuma günü yapılması kararlaştırıldı.

HENDEK İÇİN MÜCADELE

Başkan Babaoğlu, " Hendek Kent Konseyi ilçemizin gelişmesi, hep birlikte sürdürülebilir bir kalkınma sağlanması adına büyük önem arz ediyor. Hep birlikte güçlü bir şekilde Hendek'imiz için mücadele ediyoruz. Sizlerin değerli görüşlerini önemsiyoruz. Kimin söylediğini değil, ne söylendiğini önemli buluyoruz. Hendek'imize değer katacak, hemşehrilerimize katkı sağlayacak her faaliyette hepimizin üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Konseyin sağlam bir temel üzerinde ilerleyebilmesi için işbirliği yani toplantılara katılım büyük önem arz ediyor" ifadelerine yer verdi.

KONSEY ÜYELERİ KONUŞTU

Konsey üyeleri ise gündem dışı sırasıyla söz alarak görüşlerini dile getirdi. Kadın Meclis Başkanı Sevda Salihoğlu çalışmalara başlayacaklarını ifade ederken, Kızılay Hendek Temsilciliği Koordinatörü Sami Bağdatlı ise sosyal yardımlar konusunda kurumlar koordinesi ile acil kan ihtiyacı durumu için kan grubu bilgi bankası oluşturulmasını önerdi. Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan'da mevcut okulların durumunu anlatarak, eski kapalı cezaevinin anaokuluna dönüştürülerek Rasimpaşa-Bayraktepe mahallelerine hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi. AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal ise Şeyhler Mahallesinde bulunan türbenin MARKA desteği ile yenilenmesini önerirken, Türk Eğitim Hendek Şube Başkanı Kutluay Benli'de Fen Lisesinin son durumunu sordu.

BAŞKAN BİLGİLENDİRDİ

Soruları cevaplayan Başkan Babaoğlu, eğitime her alanda destek vereceklerini ifade ederek gerekli çalışmaların başladığını ifade etti. Şeyh İzzettin İsmail Türbesi Yenileme Projesinin hazırlandığını ancak daha önceden hazırlanan projenin de inceleyeceğini ifade eden Başkan Babaoğlu, MARKA destekli yapılması için görüşme yapacaklarını söyledi. Başkan Babaoğlu son olarak Fen Lisesi temelinin atılması için çalışmaların başladığını ifade ederek, " İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle sürekli temas halindeyiz. Seneye öğrenci alımı yapılmasını, bir sonraki senede eğitimin başlamasını hedefliyoruz. Hizmet dönemimiz içinde Fen Lisesinde eğitim başlayacak inşallah" dedi.

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