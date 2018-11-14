Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Modernize Edildi

Siirt Emniyet Müdürlüğünce 4 yıl önce devreye sokulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, 15 milyon liralık yatarımla modernize edildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine bağlı olarak eski valilik binasında oluşturulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde hizmet vermek üzere modernize edilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), kamuoyuna tanıtıldı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve Siirt Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay'ın katılımıyla düzenlenen tanıtımda, sistem hakkında İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdür Vekili Süleyman Karayel bilgi verdi.

Sistemin 4 yıl önce 2 milyon 350 bin liraya kurulduğunu ve 15 milyon liraya modernize edildiğini aktaran Karayel, güncel sistemde 208 noktada 550 KGYS kamerası ile 19 noktada da plaka tanıma özellikli kamera bulunduğunu kaydetti.

Karayel, sistemle kentin asayiş ve trafik düzeninin korunmasına katkı sağlamayı amaçlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sistemle amacımız asayiş ve güvenliğe katkı sağlamak, trafik akış ve yoğunluğunu izlemek, elde edilen görüntüleri değerlendirerek olabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirmek, gerçekleşen olayların ilgili birimlerce çözümüne yönelik geriye dönük hukuki delil niteliğindeki kayıtları sağlamaktır."

Süleyman Karayel, sitemin Siirt'teki GAMER'in yanı sıra Ankara'da tüm illerin bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koordinasyon Merkezi İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kriz Merkezinden de izlenebildiğini sözlerine ekledi.