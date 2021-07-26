Kenevir ekimine yapılan suçüstü baskında yeni gelişmeler
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Kenevir ekimine yapılan suçüstü baskında yeni gelişmeler

Kenevir ekimine yapılan suçüstü baskında yeni gelişmeler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerinin takibi sonucu kenevir ekiminde suçüstü yakalanan 2 şüpheli ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerinin takibi sonucu kenevir ekiminde suçüstü yakalanan 2 şüpheli ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Jandarmanın arama kararının ardından suçunu itiraf eden şüphelinin evinde yapılan aramada 3 adet tabanca ve 4 adet şarjör ile 1 adet çift kırma tüfek ele geçirildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartı ile biri ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, firari olan bir kişiyi yakalama çalışmaları da sürüyor.

Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesi Karanlıkdere mevkiinde geçtiğimiz günlerde uyuşturucu imal ve ticaretinde kullanılmak üzere kenevir bitkisi ekildiği duyumunu alan Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte bölgeye düzenlediği operasyonda dereden su çeken su motorunu takibine müteakip, gözetleme yapan bir kişi ile motosikletiyle bölgeden kaçmaya çalışan bir kişiyi suçüstü yakalamış, koşarak bölgeden kaçan bir kişiyi ise gözden kaybetmişti. Bölgede yapılan incelemede birbirine yakın 6 farklı noktada toplam 590 kök ekili kenevir bitkisi ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi işlemleri için Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürmüştü. Şüpheli şahısların adreslerinde arama kararı çıkarılmasının ardından yapılan aramalarda, gözetleme yaparken yakalanan E.Ö.(56)'nün evinde herhangi bir suç unsuru bulunmazken, avukat huzurunda verdiği ifadede suçunu itiraf eden şüpheli M.Ç.(34)'nin adresinde, 3 adet tabanca ve 4 adet şarjör ile 1 adet çift kırma tüfek ele geçirildi. Ele geçirilen materyallere jandarma ekiplerince el konuldu.

Öte yandan E.Ö. isimli şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, suçunu itiraf eden M.Ç. isimli şüpheli ise sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Düzenlenen operasyonda bölgeden koşarak kaçan ve bir süre sonra gözden kaybolan D.D.(46) isimli şüphelinin yakalama çalışmaları ise jandarma ekiplerince sürüyor. - MANİSA

Kenevir ekimine yapılan suçüstü baskında yeni gelişmeler
Kenevir ekimine yapılan suçüstü baskında yeni gelişmeler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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