Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi
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Meltem Banko, Mutlu Kaya, Magazin

Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi

5 sene önce Mutlu Kaya'yı başından vuran ve yüzde 95 engelli kalmasına neden olan kişi, yürürlüğe giren infaz yasasından faydalandı. 15 yıl hapis cezası alan zanlının cezası 9 yıla düşürüldü. Yaşadığı duruma isyan eden ve avukat talebinde bulunan Kaya'ya ilk yardım Av. Meltem Banko'dan geldi.

20.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:57
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi

5 yıl önce katıldığı bir ses yarışması ile yıldızı parlayan Mutlu Kaya, erkek arkadaşı Veysi Ercan tarafından başında vuruldu. Uzun bir süre tedavi gören Kaya, yüzde 95 engelli kaldı. Dün akşam Instagram hesabından canlı yayına katılan Kaya, yaşadığı duruma tepki göstererek avukatların bu konuda kendisine yardım etmesini istedi.

"BANA YAPILMIŞ BİR KOMPLO, NASIL BİR ADALET"

Dün akşam Kanal D muhabiri İbrahim Konar'ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınına konuk olan Mutlu Kaya, "Benim bir hedefim var ama yaşayan bir ölü gibiyim. Ablam öldü benim canım yandı, af yasası onaylanmış saçma sapan bir karar vicdansızca verilen bir karar. Ben halime mi ağlayayım, ablama mı ağlayayım hapisten çıkan caniye mi üzüleyim bilmiyorum. Resmen bana yapılmış bir komplo gibi bu nasıl bir adalet. Benim kimseden korkum yok, Allah'tan başka. Ama adalet yerini bulmalıydı Benim şu an iki elimde tutmuyor, zor ayakta duruyorum, kendi yemeğimi kendim yiyemiyorum. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Ben sağlığımla uğraşırken ben ve tüm kadınlar için komplo gibi. Benim hayatım 5 yıla mı değerdi?" dedi.

Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi

AVUKATLARDAN YARDIM İSTEDİ

Kaya, kendisini engelli bırakan eski sevgilisinin af yasasıyla cezasının düşürülmesinin ardından zanlının gerekli cezaları alması için avukatlardan yardım istedi. Kaya'ya ilk yardım eli ise Av. Meltem Banko'dan geldi. İbrahim Konar'ın canlı yayınına konuk olan Av. Meltem Banko, Kaya için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

"BAŞINA GELEN TALİHSİZ OLAYA İNAN ÇOK ÜZÜLDÜM"

Mutlu Kaya hakkında konuşan Meltem Banko ise şunları söyledi: "Mutlu kardeşimizle ilgili yapılması gereken bir şey varsa bunu yayından sonra konuşur ve yaparız. Bir insanın hayatını mahvediyorsun ve bunun bedeli 15 yıl mıdır? Türkiye'de suç oranlarının bu kadar fazla olmasının tek sebebi biri bir suç işliyor ama cezasını çekmiyor. Ülkemizdeki infaz ve ceza sistemini beğenmiyorum. Biri bir suç işlediğinde sadece cezaevinde cezası verilmemeli tüm toplum olarak cezalandırmalıyız. Ben Mutlu'nun ne talebi olduğunu bilmiyorum neye ihtiyaç duyduğunu bilmiyorum. Önce kardeşimizle konuşup sohbet edelim taleplerini alalım. Biz bunu gerekli mercilere iletiriz. Mutlu kardeşim seni severek izliyordum. Başına gelen talihsiz olaya inan çok üzüldüm. Seninle konuşup bir sohbet edeceğiz. Sana şunun sözünü veriyorum bu süreç bittiğinde senin yanına geleceğim. Seninle yüz yüze konuşacağız. Bir hukukçudan ziyade bir ablam olarak konuşayım. Benim aklıma bir takım şeyler geliyor ama güvenlik nedeniyle buradan açıklayamıyorum."

Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi
Meltem Banko

"MUTLU KARDEŞİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

"Bu dünyada devletin adaleti olduğu gibi Allah'ın da adaleti var. Biz senin taleplerini alalım sonra da değerlendireceğiz. Bütün arkadaşlarımla bu konuyu konuşacağım. Mutlu kardeşimizi yalnız bırakmayacağız. Bir vaka oluyor ve herkesin ilgi odağı oluyor ama o vaka gündemden düştükten sonra hiç kimse o mağduru arayıp sormuyor. Mutlu da öyleydi. Bu olayın ekonomik, sosyolojik, psikolojik boyutu var. Sen genç yaşta bir kızın bütün fonksiyonlarını elinde alıyorsun. Bir fon olmalı ve kadına şiddetten bu kadın sakat kaldı ve bu kadın çalışamayacak, evlenemeyecek. Buna devletin bir para bağlaması gerekiyor. Mutlu'nun abla ve annesi vefat ederse bu kıza kim bakacak? Biz hukuk olarak bunların hepsini planlayıp düşünmeliyiz. Bu kızın suçu; sesinin, yüzünün güzel olması mı? Mutlu yüzde 98 engelli ama nasıl maaş alamıyor? Bunu biz çözmeliyiz."

Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi

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