Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi

Kendisini 9 yerinden bıçaklayan, pompalı tüfekle bacağından vurup sakat bırakan ve tehditler savuran kocasını affeden Mutlu Bilvar, "Tepkileri biliyorum. Ancak o benim çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi. Müebbet ceza almaması için onu affettim" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Mutlu Bilvar (27), bir arkadaşının vasıtasıyla tanıştığı Doğukan Bilvar (29) ile evlenmek istiyordu. Mutlu, ailesinin tüm itirazlarına rağmen Doğukan ile evlendi. Çiftin iki çocukları oldu. Bir süre her şey yolunda gitti ancak Doğukan Bilvar gittikçe agresifleşen ve şiddet uygulamaya başlamıştı.

9 YERİNDEN BIÇAKLADI

Yeni Asır'ın haberine göre 2018 yılının Nisan ayında yine böyle bir kavga sırasında Doğukan Bilvar karısını tam 9 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın tedavisinin ardından gittiği evinde yine şiddet görünce, bu evliliği bitirmeye karar verdi. Karakola giderek kocasını şikayet eden Mutlu Bilvar, telefonunu kapattı ve yerini kimsenin bilmediği bir arkadaşının evine sığındı.

TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA CANINI KURTARDI

Ancak 2019 yılının Mayıs ayında Doğukan Bilvar, dedektif gibi iz sürerek karısının Konak'ta saklandığı evi buldu. Kocasının evi bastığını gören Mutlu da evin arka bahçesinden kaçmak istedi. Gözü dönmüş koca elindeki tüfeği 3 kez ateşledi. Mutlu Bilvar bacağından yaralandı. Doğukan Bilvar, 4. kez silahı ateşlemek istese de silah tutukluk yaptı ve genç kadın bahçe duvarından atlayarak kaçmayı başardı. Cani koca tutuklanırken bacağından ameliyat olan ancak sakat kalan genç kadın, hastanede verdiği ifadesinde kendisini vuran kocasının hapisten çıkması halinde kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

"BENDEN DEFALARCA ÖZÜR DİLEDİ"

Ancak Mutlu, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar alarak kocasını affetti. Mutlu Bilvar, kocası Doğukan Bilvar'ı çocuklarıyla birlikte cezaevinde ziyaret edip tüm şikayetlerini geri çekti. Genç kadın, "Tepkileri biliyorum. Ancak o benim çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi. Müebbet ceza almaması için onu affettim" dedi.

"3. SAYFALARA HABER OLMAK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Mutlu Bilvar o dönem verdiği röportajda kocasının cezaevindeyken bile rahat durmadığını kendisini tehdit ettiğini söyledi. Ben o canavarla aynı çatı altında bir daha asla kalmam" diye feryat eden kadın, "Ölmekten korkuyorum. Beni bu caniden kurtarın. Kimliği değiştirip başka bir kentte yaşamak istiyorum. Gazetelerin 3. sayfalarına haber olmak istemiyorum" demişti.