: Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük sevgilisiyle evlendiği yönündeki haberleri yalanladı

20.01.2020 08:54 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:22

83 yaşındaki sinema oyuncusu Gönül Yazar, bir süredir kendisinden 32 yaş küçük olan yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşıyor. Bu yaşına kadar 7 kez evlilik yapan Yazar'ın dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kafa karıştırdı.

GELİN ARABASI VE ÇİÇEĞİYLE POZ VERDİ

Gönül Yazar, dün Instagram hesabından gelin arabasının içinde elinde bir buket çiçekle çektirdiği fotoğrafını "Gelin ata binmiş ya nasip demiş ama bu gelin atta değil arabada" notuyla paylaştı. Daha sonra da gelin arabasının yanında fotoğraf paylaşan Gönül Yazar, "Büyükçekmece Belediyesinin davetine icabet ediyoruz. Ne mutlu bize" dedi.

"ORTADA KISMET Mİ VAR?"

Yaptığı paylaşımlardan dolayı sekizinci kez evlendiği iddia edilen Gönül Yazar, Instagram hesabından açıklama yaparak "Beni almaya böyle geldiler. Ortada kısmet mi var? Evlilik mi nerede" dedi.

YENİ YILA SEVGİLİSİYLE GİRMİŞTİ

2020 yılına sevgilisi Rüzgar Mağden ile giren Gönül Yazar, Instagram hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş bir pozunu paylaşarak "İyiliklerin olduğu yerde kötülükler barınamaz. Yeni yılın ilk saatleri" demişti.

"BAĞIRMAYA VE AZARLAMAYA BAŞLADI"

Geçtiğimiz aylarda Posta'ya röportaj veren Gönül Yazar, sevgilisinden psikolojik şiddet gördüğünden bahsederek şunları söylemişti: "Son bir buçuk aydır yüksek sesle konuşmaya, bağırmaya, beni azarlamaya başladı. Ben teknoloji özürlüyüm, telefonu iyi kullanamıyorum. Aramalarımı yapıyorum. Whatsapp'a da giriyorum ama çok hakim değilim. Bir şey gösteriyor, yapamazsam sinirlenip bağırıyor. Benim kafam nelere basıyor, şu telefona da basmayıversin ya! Her şeyi bilen kadın telefonu bilmese ne yazar, yazsa yazsa Gönül Yazar! Psikolojik şiddete maruz kaldığımın farkındayım. Ama ne bileyim, bunca yıl sonra kafama göre birini buldum, aşkı buldum, kaybetmeyeyim diyorum."

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