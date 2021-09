Kemal Can Parlak ile Özge Azunyan ayrıldıklarını açıkladı

Twitch Türkiye'nin merakla takip edilen isimlerinden biri olan Kemal Can Parlak, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Başarılarıyla yayın dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Kendine Müzisyen kullanıcı adlı Kemal Can Parlak, kısa süre önce sevgilisi Özge Azunyan'ın evden taşındığını açıklamıştı. Sevilen çift, dün yaptıkları açıklamayla ilişkilerini sonlandırdıklarını belirtti.

Twitch platformunda en fazla izlenen yayıncılar arasında yer alan Kemal Can Parlak, uzun süredir birlikte olduğu Özge Azunyan ile birlikte bir süredir ayrı olduklarını ve ilişkilerini tamamen sonlandırdıklarını açıklamak için doğru zamanı beklediklerini belirtti.

"RÜYA GİBİ BİR BİRLİKTELİK"

Dün akşam 21:00 civarında ilişkilerini sonlandırdıklarını ve arkadaş kalacaklarını açıklayan Kemal ve Özge Instagram hikayelerine ayrılıklarıyla ilgili uzun yazılar paylaştılar. Kemal Can Parlak'ın Instagram hikayesinde yaptığı açıklamada "Rüya gibi bir birliktelik... Hep birlikte ne eğlendik... Özge hayatımda tanıdığım en güzel insanlardan birisi. Düşünceleri, birikimleri, iyimserliği ile apayrı bir Kemal oldum. Birlikte yaşadık, birlikte başardık, yıllarımız birlikte geçti, büyüdük, öğrendik. Yaşadıklarımızı dostluğumuzu, sohbetimizi anlatmaya kalksam kitaplar yazmak gerekir belki de. Her şeyi en güzel, en derin yaşadık. Sizler de sürekli yanımızdaydınız, hislerimize ortak oldunuz. Bazen bizi bizden fazla korudunuz. Bugün zor bir süreçten geçiyoruz ve yine ikimize de destek olacağınıza eminim. Her şey için minnettarım. Dostluğumuz, sohbetimiz devam etse de ilişkimizi bitirme kararı aldık." şeklinde oldu.

"BİR İHTİYACI OLURSA BEN HER ZAMAN YANINDAYIM"

Özge Azunyan'da aynı şekilde Instagram'dan hikaye atarak ayrıldıklarını duyurdular. Özge'nin paylaşımlarında ise bu cümleler yer alıyordu;

"Sanırım artık bunu sizinle de paylaşmanın zamanı geldi. Bazılarınızın zaten anladığı üzere biz bi süredir ayrıyız. Hassas bi konu olduğundan açıklamak için doğru zamanı bekledik. Kemal ile çok güzel yıllarımız geçti, birbirimizi çok sevdik, birlikte büyüdük çok eğlendik, ne olursa olsun hep birbirimizin yanında olduk, birlikte neler atlattık. Hala da çok seviyoruz ve bunların hepsi devam ediyor olacak ama ilişkimizi bitirmeye karar verdik, böyle oldu. İletişimimiz arkadaşlığımız, aramızdaki bağ ve duygular çok kuvvetli. Hala her gün konuşup görüşüyoruz, ne zaman isterse, bi ihtiyacı olursa ben her zaman yanındayım, onun da olacağını biliyorum.

Kemal hayatımda tanıdığım en güzel insanlardan biri. Bunları yazmak benim için çok zordu, zor bi dönem geçiriyoruz. Bu süreçte sizin de yanımızda olacağınızı ve bizi anlayacağınızı biliyoruz. Hepinize her şey için çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Umarım herkes için en hayırlısı, en güzel olur. Kötü insanlar, kötü yorumlar beni hiçbir şekilde etkilemez, merak etmeyin. Sizi seviyorum."