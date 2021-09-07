Kendine Müzisyen trafik kazası geçirdi!

Türkiye'nin önde gelen Twitch yayıncılarından olan Kemal Can Parlak trafik kazası geçirdi.

Twitch platformunda yaptığı eğlenceli yayınlar ile tanınan Kemal Can Parlak, dün gece pazar kamyonetinin bir anda önüne kırması sonucu kaza geçirdi.

"ARACI ÖNÜME KIRIP ÖN TAMPONU SÖKTÜ GÖTÜRDÜ"

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Kendine Müzisyen, kazanın ardından aracının fotoğrafını paylaşarak, "Arkadaşlar bir sorun yok. Bir pazar aracı önüme kırıp ön tamponu söktü götürdü. Kaçtı ama keşke kaçmasaydı, oturur bir çay içerdik" ifadelerini kullandı.

"SÜRÜCÜ ÜSTÜNE DOĞRU KOŞAN KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN ARACI ÜZERİME KIRDI"

Kazayı herhangi bir yara almadan hafif atlatan popüler yayıncı, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Arkadaşlar kaza tahmin ediyorum ki pazar kamyonetinin üzerine doğru koşan köpeği dodgelamaya çalışması sonucu oluştu çünkü sokakta arabaları kovalayan köpekler vardı. Karşı aracın sürücüsü biraz ilerde yavaşladı ama sonra devam etti.

Büyük ihtimal karşı sürücü de korktu o an. Bir köpeğin ezilmesinden ziyade bende mala gelmesini yeğlerim. Elbette dursa bir sorun çıkartmazdım, sonuçta yaralanmış olabilirdim de… Şükür etmeyi bilmeli, daha kötüsü de olabilirdi. Tüm mesajlar için teşekkürler."

Gerçekleşen kazanın ardından aracının ön tamponu ciddi hasar alan Kendine Müzisyen, herhangi bir problemin olmadığını dile getirdi.

Gamegarcom ailesi olarak Kendine Müzisyen'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

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KENDİNE MÜZİSYEN'İN ARACININ KAZA SONUNDAKİ FOTOĞRAFI