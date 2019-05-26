"Kendi medeniyetimizi unuttuğumuzu da unuttuk"

İslam medeniyet anlayışının 250 senedir savrulduğu tespitinde bulunan Hattat Hüseyin Kutlu, "Kökümüzden uzaklaştık kendi medeniyetimizi unuttuk. Unuttuklarımızı da unuttuk. Burada bu unuttuğumuz kültürümüzü, sanatımızı, medeniyetimizi acaba bir nebze olsun tattırabilir miyiz, damağımıza biraz tat bulaştırabilir miyiz diye bir gayret içerisindeyiz." dedi.

Medya ve sanat camiasının önemli isimleri, Bilim Kültür ve Sanat Derneği (BİKSAD) tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Beykoz'daki Ataullah Efendi Tekkesi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, BİKSAD Kurucusu Hattat Hüseyin Kutlu, "Burası Ataullah Efendi Tekkesi'dir. Burası benim ömrümün hasılası diyebilirim." açıklamasını yaptı.

Kutlu, İslam medeniyetinin 200-250 senedir savrulduğunu söyleyerek, "Kökümüzden uzaklaştık kendi medeniyetimizi unuttuk. Unuttuklarımızı da unuttuk. Burada bu unuttuğumuz kültürümüzü, sanatımızı, medeniyetimizi acaba bir nebze olsun tattırabilir miyiz, damağımıza biraz tat bulaştırabilir miyiz diye bir gayret içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sanatın İslam medeniyetine dokunabilmenin en önemli vesilelerinden biri olduğuna değinen Kutlu, gelenekli sanatların hatırlattıkları ve çağrışımlarıyla toplumu köklerine ulaştıracak araçlar olduğuna dikkati çekti.

3 senedir Ataullah Efendi Tekkesi'nde çeşitli dallarda hat, tezhip, ebru, Osmanlı Türkçesi ve musiki derslerinin devam ettiğini aktaran Kutlu, "Burası tamamlandıktan sonra daha fazla öğrenciye hitap edebileceğiz. Bu kapalı mekanlarda sanat icra edilecek ve sohbetler yapılacak. Sadece uygulama değil bunun kültürel yönü olan bilgilendirme ve tanıtma da olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz yeme içmeyi sanat haline getirmiş bir medeniyetiz"

İslam medeniyetinin bir bütün olduğunu bilmek gerektiğini ifade eden Kutlu, şöyle devam etti:

"Biz yeme içmeyi bir sanat haline getirmiş bir medeniyetiz. Ölümü bile imrendiren, ölüme sanat damgası vuran bir medeniyetin sahipleriyiz. O bakımdan bir bütün olarak medeniyetimizi çok iyi anlamamız lazım. Yemeyi, içmeyi, ezanı, mabedi, tespihi, Ramazanı bir medeniyet haline getirmişiz. Bu gibi meselelere böyle bakmamız icap ediyor."

İftarda Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı gönüllüsü Mekki Kutlu da, Ataullah Efendi Tekkesi'nin ihya edilmesi ve gelenekli sanatlara ilişkin yapılan çalışmalar hakında bilgi verdi.

Hattat Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından bütün İslam tarihi ve coğrafyasını içine alan, Kur'an sanat tarihi hüviyeti de taşıyan bir Mushaf-ı Şerif hazırlandığını ifade eden Kutlu, "Bu Mushaf-ı Şerif ile maksat son 200 yıldır kaybolan İslam birliğini yeniden tesis etmek ve bu birliğin merkezi olarak Kur'an-ı Kerim'i işaret etmek. İslam medeniyetinin yeniden doğuş öncesini İslam sanatlarıyla dünyaya göstermek. Özellikle son dönemlerde Batı dünyasında artış gösteren İslamofobinin aşılmasına katkı sağlamak ve gelenekli sanatlarımızın dekoratif olmanın ötesinde bir anlam taşıdığına işaret etmektir." şeklinde konuştu.

Programa, Anadolu Ajansı (AA) Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişment, Prof. Dr. İsmail Kara, Prof. Dr. Mahmut Kaya, BİKSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Öztürk, Mimar Hilmi Şenalp, Tanburi Özer Özel ve Neyzen Ahmet Şahin'in yanı sıra Damla Yayınevi Genel Müdürü H. Hüseyin Doğru, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Yeni Akit Gazetesi Yazarı Hüseyin Öztürk, TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis, Haber7.com Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli ve çok sayıda davetli katıldı.

Bilim Kültür ve Sanat Derneği

Hüseyin Kutlu, Sadrettin Özçimi, Cumhur Tulay, Ahmet Şahin, Erol Dönmez, Hasan Hüseyin Doğru, Yasin Kurt, Payende Tellibeyoğlu, Cavide Palak tarafından 2009 yılında kurulan ve "Kayıp medeniyetimizin peşindeyiz" anlayışıyla faaliyetlerini yürüten BİKSAD, Hüsn-i hat, tezhip, kat'ı, Osmanlı Türkçesi, ney, ud, bendir, dini musiki ve sanat dersleriyle öne çıkıyor.

Seminer, sergi ve konserler ile restorasyon çalışmaları da yürüten dernek, çeşitli etkinliklerde uluslararası sanatçılarla, ulusal sanatçıları bir araya getirerek, Türk kültürünün yurt dışında tanıtılmasına katkı sağlıyor.

Yetişkinler için gelenekli sanatlarda ihtisas derslerinin de verildiği dernekte, ayrıca çocuklara yönelik ebru, bağlama, ney ve bendir dersleri yapılıyor.

Kaynak: AA