Kendi küçük, tarzımıza katkısı büyük
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Kendi küçük, tarzımıza katkısı büyük

Kendi küçük, tarzımıza katkısı büyük
Hürriyet - Haberler | Magazin

Birkaç senedir yaz sezonunun en popüler çanta modellerinden biri... Üstelik yalnızca minik bir cüzdan ve telefon sığacak kadar küçük.

Birkaç senedir yaz sezonunun en popüler çanta modellerinden biri... Üstelik yalnızca minik bir cüzdan ve telefon sığacak kadar küçük. Kolun hemen altında duran ve bir moda rivayetine göre adını klasik Fransız ekmeklerinden alan baget çantalar, Bella Hadid ve Kendall Jenner gibi tarzıyla çok konuşulan dünyaca ünlü modellerin stillerinin de anahtar parçası...

Moda dünyası geçmişten ilham almayı çok seviyor. Daha önce gördüğümüz trendler hayatımıza belli periyotlarla tekrar tekrar giriyor. Son yıllarda moda dünyasının en çok ilham aldığı 10 yıllık periyotsa 90'lı yıllar!

Zira markaların etkilemek için uğraştığı Z Kuşağı bu yıllara ait stili çok seviyor. 90'ların sonlarına doğru Fendi'yle hayatımıza giren ve 'Sex and The City' dizisinin ana karakteri Carrie Bradshaw'la yıldızlaşan baget çantaların dönüşü de bu yüzden olsa gerek. Hem zaten aradan geçen onca yıla rağmen dizi ve Carrie'nin kültleşmiş stili hala popülerliğini koruyor.

CÜZDAN ALIP ÇIKMIŞ HİSSİ VERİYOR

Baget çantaların bu kadar sevilmesinin tek nedeni 90'lara duyulan sevgi değil elbet. Bu model hem günlük kullanım için uygunluğu hem hafif ve kolay taşınabilir tasarımı hem de her kombine anında kazandırdığı havayla kısa sürede birçok kadının gardırobuna girmeyi başardı. Üstelik Forbes'tan Sarah Boyd'un haberine göre evde kaldığımız sürelerin arttığı bu dönemlerde büyük çanta taşıma isteği azalırken cüzdan alıp çıkmış hissi veren baget çantalara olan talep gittikçe artmış.

HER TARZA UYGUN BİR SEÇENEK VAR

Rengi ve tasarımıyla klasik bir model arayanlar için... Elle Shoes, 205.33 lira

Denim pantolon, beyaz bir tişört ve seçtiğimiz bu çantayla kombininiz hazır. H&M, 89.99 lira

Kırmızının cazibesi baget çantalara da çok yakışıyor. Lutvelizade, 119.90 lira

Uçuş uçuş beyaz bir elbise ve sandaletlerle tamamlayabilirsiniz. Mango, 199.99 lira

Çiçek desenli bir model de tercih edebilirsiniz. hipicon.com, Calyx 280 lira

Denim kumaşla tasarlanan bu model, zincir detaylarla hareketlendirilmiş. Mudo, 169.99 lira

Baget çantalarda pastel tonlar çok popüler. Denim parçalarla çok yakışacak. Desa, 566 lira

Yaz için beyaz renkte bir seçim çok kullanışlı olabilir. Beymen Club, 489 lira

Zincir ve toka detaylı bu modelle tarzınıza farklı bir hava katabilirsiniz. Aldo, 799 lira

KISA KISA

KOZMETİK MARKASIYLA DÜNYAYA AÇILIYOR

Bir dönem Mustafa Sandal'la yaptığı evlilikle tanıdığımız şarkıcı Emina Jahovic, kozmetik sektörüne adım attığı markası Yaemine Beauty'yle Balkanlar'da kısa sürede lider konuma gelip Türkiye'de de hızlı bir pazar payı kazandı. Altı ay içinde üç yeni ülkeye daha girmeye hazırlanıyor. Emina'yla kısa bir sohbet etme imkanı yakaladım. Markasını çıkarırken her yaş grubundan kadınlardan ilham almış. İçeriklerinin yüzde 90 vegan olduğunu ve hiçbir ürünün hayvanlar üzerinde test edilmediğini de söyledi. Ona müziği bırakıp tamamen iş hayatına yönelip yönelmeme konusundaki fikrini de sordum. "Müzisyenler hiçbir zaman emekli olmaz. Hayatımdaki dönemleri müzik aracılığıyla hayranlarımla paylaşmaya devam edeceğim" diye yanıtladı. Yaemina Beauty ürünleri Watsons ve Boyner Mağazaları'nda satılıyor.

Kaynak: Hürriyet

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