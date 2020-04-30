Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi
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Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi

Kendall Jenner, hakkındaki 'NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor' yorumlarına cevap verdi
30.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:35

Geçtiğimiz günlerde NBA oyuncusu Devin Booker ile görüntülendiği için hakkında "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumları yapılan Kendall Jenner, Twitter hesabından cevap vererek "Cinsel organımı kontrol edemiyormuşum gibi davranıyorlar" dedi.

ABD'li ünlü model Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde NBA oyuncusu Devin Booker ile görüntülendi. Daha önce de adı çeşitli NBA oyuncusuyla anılan Jenner için "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumları yapıldı. Genç modelden ise hakkında yorumlara jet hızında yanıt geldi.

"NBA OYUNCULARI KENDALL'I PASLAŞIYOR"

Dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Kendall Jenner, NBA takımlarından Phoenix Suns forması giren Devin Booker ile beraber görüntülendi. Sık sık basketbolcularla adı yan yana gelen Kendall'a bir sosyal medya kullanıcısı, "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" şeklinde bir yorum yaptı. Yapılan paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve binlerce beğeni aldı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı da Jenner için "Belki de o basketbolcularla paslaşıyordur" dedi.

Kendall Jenner, hakkındaki 'NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor' yorumlara cevap verdi

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Twitter'da hakkında yapılan yorumlara sessiz kalamayan Kendall Jenner ise söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Bana cinsel organımı tam olarak kontrol edemiyormuşum gibi davranıyorlar" dedi.

Kendall Jenner, hakkındaki 'NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor' yorumlara cevap verdi

Kendall Jenner'in daha önce de, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Ben Simmons ve Cleveland Cavaliers'de forma giyen Jordan Clarkson, Blake Griffin ve D'Angelo Russell ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Kendall Jenner, hakkındaki 'NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor' yorumlarına cevap verdi
Haber Yorumları (2)
COŞKUN ÇAKIROĞLU: Canım ya kıyamam vah vah içimi parçaladı bu"son derece önemli olan haber"
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ÇAPKIN KIZ ASLI: GÜZEL VE ZENGİN BİR HATUN TEK KİŞİYE BAĞLANIP KALMAYARAK EN İYİSİNİ YAPIYOR HAYATI YAŞIYOR BİRAZ GÖNÜL EĞLENDİRİYOR SIKILINCA ONU ŞUTLUYOR YENİSİNE GEÇİYOR. BU HAYAT TEK ERKEĞE BAĞLANILMAYACAK KADAR KISA VE GÜZEL.
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