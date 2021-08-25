Kenan Sofuoğlu eşi kimdir?

Motor sporlarında gösterdiği başarısıyla, ülkemizin değerleri isimlerinden bile olan Kenan Sofuoğlu'nun özel hayatı ve siyasi hayatı da çok merak ediliyor. Kenan Sofuoğlu hakkında Kenan Sofuoğlu eşi kimdir? Julia Looman kimdir? Kenan Sofuoğlu kimdir? Kenan Sofuoğlu'nun kaç çocuğu var? sorularının yanıtı araştırılıyor.

Kenan Sofuoğlu eşi kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 25 Temmuz 1983'te Sakarya Akyazı'da doğan Kenan Sofuoğlu aslen Trabzonlu bir motosiklet yarışçısıdır. Siyaset içerisinde de aktif olarak bulunan isim hakkında Kenan Sofuoğlu eşi kimdir? Julia Looman kimdir? Kenan Sofuoğlu kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor.

KENAN SOFUOĞLU EŞİ KİMDİR?

Kenan Sofuoğlu'nun eşinin adı Julia Looman'dır. Kenan Sofuoğlu, Hollandalı olan Julia Looman ile 2014 yılında dünya evine girdi. Kenan Sofuoğlu'nun eşinin annesi Cezayirli, babası ise Hollandalı. 2012 yılında nişanlanan çift, Barselona'da da düğün yemeği verdi.

Çiftin 14 Mart 2015'te Hamza isimlerini verdikleri bir oğlu oldu. Hamza, 2 Mayıs 2015 tarihinde beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı. Kenan Sofuoğlu 16 Temmuz 2015'te sosyal medya aracılığı ile yaptığı açıklamada Hamza bebeğin sağlık durumunun iyiye gitmediğini açıklamıştır. 26 Temmuz 2015 tarihinde Hamza'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. 21 Nisan 2016 tarihinde Julia Looman ile ikinci çocukları Mahir doğmuştur. Zayn adında bir çocukları da var.

KENAN SOFUOĞLU KİMDİR?

Kenan Sofuoğlu (d. 25 Temmuz 1983; Akyazı, Sakarya), Türk motosiklet yarışçısı. 2012 SüperSport Dünya klasmanında 183 puanla şampiyon oldu. Kenan Sofuoğlu; motor tamircisi bir babanın (İrfan Sofuoğlu) en küçük oğludur. 25 Ağustos 1984 tarihinde Adapazarı'nda doğmuştur.

KENAN SOFUOĞLU HAYATI BİYOGRAFİSİ

Kenan Sofuoğlu, 25 Temmuz 1983 tarihinde Adapazarı Akyazı'da doğmuştur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Aslen Trabzon'ludur. Motor tamircisi olan İrfan Sofuoğlu babasının dört çocuğunun üçüncüsüdür. Abilerinin adı Bahattin ve Sinan'dır. Ailecek motor yarışçılarıdır. Anneleri Nuray Sofuoğlu'dur. Bir kız kardeşi vardır.

1996 yılında Türkiye şampiyonasında i izleyerek motor sporları ile tanışmış, 2000 yılında abisi Sinan'ın bir yarışta ayağını kırması ile boş kalan motorunda, 16 yaşında özel izin ile yarışlara katılmaya başlamıştır. Ağabeyi Sinan'ın motoruyla yaptığı bu ilk drag yarışını kazanmıştır.

2006 senesinde Supersport-WM'ye başlarken sponsorluk sorunları yüzünden Yamaha Almanya takımından ayrılmak zorunda kalmıştır. Ancak son anda İsviçre'de yaşayan, ismi gizli tutulan bir(Selçuk Allaç) Türk iş adamının sponsorluk sağlamasıyla Ten Kate'nin Honda takımına katılmıştır. Supersport WM'de 2006 sezonunu üçüncü olarak tamamlamıştır.

2016' Supersport Dünya Şampiyonluğu'nu bir kez daha kazandı.Böylelikle 5. Dünya Şampiyonluğunu Kazanmıştır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Bu sezon 6'ncı, Supersport kariyerindeki 38'inci zaferini elde eden Kenan Sofuoğlu, 2007, 2010, 2012 ve 2015'in ardından 5. kez Supersport şampiyonu oldu.

Ak Parti 27. dönem Sakarya milletvekili olmuştur.