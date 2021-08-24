Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak

Haberler.com - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu uzun süre sonra yeniden setlere dönüyor. İmirzalıoğlu, TRT'de ekranlara gelecek 'Mahsusa Trablus' dizisinde Kuşçubaşı Eşref rolüne can verecek.

TRT'de yeni sezonda yayınlanacak 'Mahsusa Trablus' isimli diziye ilişkin bilgiler netleşmeye başladı. İddiaya göre merakla beklenen dizide Kuşçubaşı Eşref rolünü ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu canlandıracak.

YARIŞMA PROGRAMI SUNUYOR

Şu sıralara ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programını sunan Kenan İmirzalıoğlu yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

UZUN SÜREDİR SETLERDE YOK

'Deli Yürek', 'Acı Hayat', 'Ezel' ve 'Karadayı' gibi projelerde yer alan, son olarak da 'Mehmet: Bir Cihan Fatihi' dizisiyle ekranlardan boy gösteren ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir setlerden uzak duruyordu.

Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak

YENİ SEZONUN İDDİALI DİZİSİ

'Kim Milyoner Olmak İster' sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Raif İnan ve Uğur Veli'nin üstlendiği 'Mahsusa Trablus' dizisi, yeni sezonda TRT ekranlarında olacak.

ANA KARAKTER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Medyaradar'ın özel haberine göre; TRT ekranlarında yayınlanacak olan "Mahsusa Trablus" projesi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek. Dizinin ana karakterleri Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa ve Zenci Musa olacak. İmirzalıoğlu ise dizide 'Kuşçubaşı Eşref' karakterine hayat verecek.

Öte yandan şu zamana kadar pek çok teklif gelmesine rağmen hiçbir projeyi kabul etmeyen Kenan İmirzalıoğlu'nun, 'Mahsusa Trablus'un senaryo ve hikayesinden çok etkilendiği belirtildi.

Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hamid Karzai Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Deniz Akkaya Serdar Ortaç Fahriye Evcen Kaan Yıldırım
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 20:33:29. #1.14#

title