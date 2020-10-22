Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi

22.10.2020 10:37 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:49
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi

2016 yılında Cunda'da nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri doğdu. Dün gece suda doğum yapan ve kızına Lalin adını veren Kobal, doğum sonrası geniş önlemler aldırdı.

Kızları Lalin'in doğduğu hastanede bir katı komple kapatan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, koronavirüs salgınından dolayı sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin veriyor. Misafir ve aile için ise 5 ayrı oda tutulduğu öğrenildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği öğrenildi.

SESSİZLİKLERİNİ KORUYORLAR

Hamilelik sürecini gözlerden uzak bir şekilde evinde geçiren Sinem Kobal, bu süreçte sosyal medya hesabından karnının görünmediği pozlarını paylaşmayı tercih etti. Geçtiğimiz ay evinin bahçesinde hamilelik çekimi yaptıran güzel oyuncu, o pozlarını Instagram hesabından paylaşarak karnını göstermiş oldu.

İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, müjdeli haber hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Dün gece Instagram hesabının hikaye kısmından doğum esnasında lazım olan hastane çantası görseli paylaşan İmirzalıoğlu, "Sanırım sana ihtiyacımız olacak" diyerek takipçilerini heyecanlandırmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi

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