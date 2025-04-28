Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin ismi ne, hangi kanalda?

Türk televizyonlarının başarılı ve sevilen isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir sürenin ardından yeni bir dizi projesiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun yeni projesi şimdiden büyük bir heyecan yaratırken, hayranları Kenan İmirzalıoğlu'nun hangi dizide rol alacağını ve dizinin hangi kanalda yayınlanacağını merakla bekliyor. Peki, Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin adı ne olacak, hangi kanalda izleyiciyle buluşacak? İşte, ünlü oyuncunun yeni projesine dair merak edilen detaylar…

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN YENİ DİZİSİNİN ADI NE, HANGİ KANALDA?

Türk televizyon dünyasının efsane isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir aranın ardından setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Ay Yapım ile el sıkışan ünlü oyuncu, yeni bir dizi projesi için hazırlıklara başladı. 50 yaşındaki başarılı isim, ekranlara yeniden dönüş yapacak olmanın heyecanını yaşarken, dizi dünyasında da şimdiden büyük bir hareketlilik oluşturdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin ismi ne

Uzun süredir Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının sunuculuğunu üstlenen İmirzalıoğlu, geçtiğimiz aylarda bu görevini meslektaşı Oktay Kaynarca'ya devretmişti. Ayrıca, yerli otomobil markası TOGG'un reklam yüzü olarak da yeni bir anlaşmaya imza atmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi

Gelen bilgilere göre Kenan İmirzalıoğlu, Ay Yapım'la yaptığı yeni proje anlaşmasıyla televizyon tarihine geçecek önemli bir projeye dahil oldu. Ünlü oyuncu yaz sonunda kamera karşısına geçmeyi planlarken bu yeni dizi için bölüm başına 4,5 milyon TL kazanacağı öğrenildi.

Yeni diziyle ilgili senaryo ve karakter detayları ise şimdilik gizemini koruyor. Hayranlar, Kenan İmirzalıoğlu'nun nasıl bir karakterle ekranlara döneceğini şimdiden büyük bir merakla bekliyor.