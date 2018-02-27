Kenan İmirzalıoğlu'nun Ardından Fatih Dizisinde Yer Alacak Tüm İsimler Açıklandı
Herkesin merakla beklediği Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrolü Kenan İmirzalıoğlu'nun ardından, tüm kadro açıklandı. Kadroyu görenler "Reytingleri alt üst edecekler." demeden edemedi.
Aylardır merakla beklenen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü üstlendiği "Mehmed Bir Cihan Fatihi" için geri sayım başladı. Dizi çok yakında Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.
KADRODA YER ALAN İSİMLERİN HEPSİ BİRBİRİNDEN BAŞARILI
Dizide, Kenan İmirzalıoğlu'nun yanı sıra Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Funda Eryiğit, Sedef Avcı, Ertan Saban, İsmail Demirci, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan, Meral Çetinkaya, Altan Erkekli, İdil Fırat, Toprak Sağlam, Kaan Çakır, Serdar Orçin, Yavuz Sepetçi, Leyla Tanlar, Mert Yazıcıoğlu ve Çetin Tekindor rol alıyor.
YORUMLAR (162)
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ata binmesi kıyafetleri kılıç kuşanması daha gerçekçi ben izlerimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YORUM YAPARKEN KİŞİLERİ BİLMEDEN YORUM YAPMAYIN. KENAN BEY NERELİ? NERDE YAŞAMIŞ BÜYÜMÜŞ DÜŞÜNCESİ NE? İŞTE KİŞİLERİ TANIMAYINCA ABZÜRT YORUMLAR YAPIYORSUNUZ. BİLMİYORSAN YAZMAYACAK KONUŞMAYACAKSIN. KENAN BEY SAYGILAR. BAŞARILARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Heya bayanlar öyle gerdani acik dolasiyorlardi tam avrupalinin agzina laik giyim. Bence bu hakaretdir!Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Abi bu filimler yüzünden tarihten bıktım adamlar masal filimleri cekiyor herşey hak hukuk doğruluk dürüstlük kitap okumayan bizler bu filmlerden türk masal tarihi öğreniyoruz saçma sapan Tarihimiz bu filmlerle öğrenilmez kitaplardan öğrenilir. Kuttul amarede rezil bir film masaldanda öteCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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başarılı bir çalışma iyi bir ekip izlerim tebriklerCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır