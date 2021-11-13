Kenan İmirzalıoğlu'ndan Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Kim Milyoner İster yarışmasında verilen isimlerin içinden hangisinin Yeşilçam filmlerinde kötü adam rolünü oynamadığı soruldu. Yarışmadan çekilen kadın yarışmacının Erol Taş cevabını duyan sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "İyi ki yarışmadan çekildin" dedi.

Sunuculuğunu oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmada sorulan Yeşilçam sorusu ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

CEVABI BİLEMEYİNCE YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Yarışmada "Hangisi, Yeşilçam filmlerinde genellikle 'kötü adam' karakterini canlandırmasıyla bilinen oyunculardan biri değildir?" sorusu soruldu. Doğru cevabı bilmeyen kadın yarışmacısı ise bütün joker haklarını kullandığı için yarışmadan çekilme kararı aldı. 3 şık arasında kalan yarışmacı doğru cevabın Erol Taş olduğunu düşündüğünü belirtti. Sorunun doğru cevabı ise Nubar Terziyan idi.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin

İMİRZALIOĞLU ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Erol Taş cevabını duyunca şaşkınlığını gizleyemeyen Kenan İmirzalıoğlu da kahkaha atarak "Erol Taş, Yeşilçam'da kötü adam rolü denilince ilk akla gelen isim. İyi ki çekilmişsin" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Müge Anlı'nın stüdyosunda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım

Müge Anlı'nın stüdyosunda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım

 Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker, ünlü oyuncu Funda İlhan'ın kızı çıktı

Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker, ünlü oyuncu Funda İlhan'ın kızı çıktı

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title