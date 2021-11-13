Kenan İmirzalıoğlu'ndan Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Kim Milyoner İster yarışmasında verilen isimlerin içinden hangisinin Yeşilçam filmlerinde kötü adam rolünü oynamadığı soruldu. Yarışmadan çekilen kadın yarışmacının Erol Taş cevabını duyan sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "İyi ki yarışmadan çekildin" dedi.
Sunuculuğunu oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmada sorulan Yeşilçam sorusu ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
CEVABI BİLEMEYİNCE YARIŞMADAN ÇEKİLDİ
Yarışmada "Hangisi, Yeşilçam filmlerinde genellikle 'kötü adam' karakterini canlandırmasıyla bilinen oyunculardan biri değildir?" sorusu soruldu. Doğru cevabı bilmeyen kadın yarışmacısı ise bütün joker haklarını kullandığı için yarışmadan çekilme kararı aldı. 3 şık arasında kalan yarışmacı doğru cevabın Erol Taş olduğunu düşündüğünü belirtti. Sorunun doğru cevabı ise Nubar Terziyan idi.
İMİRZALIOĞLU ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Erol Taş cevabını duyunca şaşkınlığını gizleyemeyen Kenan İmirzalıoğlu da kahkaha atarak "Erol Taş, Yeşilçam'da kötü adam rolü denilince ilk akla gelen isim. İyi ki çekilmişsin" dedi.
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