Kenan Doğulu Harbiye'de mest etti

Kenan Doğulu bu yazın ilk Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserini önceki akşam verdi. Atlantis Yapım ve SM Production iş birliğiyle düzenlenen "Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında sahne alan Doğulu'yu 6 bin kişi izledi.

Doğulu ile Harbiye'de müzik son ses

Sahneye sürprizlerle çıkan ve hayranlarını coşturan Kenan Doğulu, her biri alanında usta isimlerden oluşan orkestrası, sahne şovları ve özel repertuarı ile hayranlarına açıkhavanın en güzel gecelerinden birini yaşattı. Hafızalara kazınan konserde 27 kişilik orkestra eşliğinde "Yaparım Bilirsin", "Kandırdım", "Yosun", "Çakkıdı", "Aşk ile Yap", "Tencere Kapak", "Bal Gibi" ve birçok hit parçasını kendisine eşlik eden müzikseverlerle seslendiren Doğulu, biletlerin günler öncesinden tükendiği konserin finalinde ayakta alkışlandı.

Hayranlarının hınca hınç doldurduğu konserde ünlü akını yaşandı. Doğulu'yu dinlemeye gelenler arasında Burcu Esmersoy, Betül Demir, Ceylan Ertem, Hera, Baran Bölükbaşı, Derya-Ayşe Köroğlu gibi isimler yer aldı.

En yeni teknolojilerin kullanıldığı sahne şovu geceye damga vurdu

Her konserinde konuklarına sürprizler yaşatan Doğulu sahnesi, en yeni teknolojilerin kullanıldığı lazer şovu ve görsel efektlerle seyircileri etkiledi. Yapay zekayı kullanarak Türkiye'nin ilk görsel ve işitsel sahne performansı olan Under One Minute projesi yaratıcılarından Mehmet Ünal ve Hakan Yılmaz, Kenan Doğulu ile birlikte Harbiye Açıkhava sahnesinde seyircilere dijital sanatların yeni diliyle öncesinde benzerine rastlanmamış bir sahne gösterisi sundu. Konserdeki renk efektleri ve ışık oyunları Kenan Doğulu şarkılarıyla birleşerek seyircileri mest etti. Konserin VJ'liği ise Sarp Karaer tarafından yapıldı.

Harbiye'de "On'lar A Capella" Sürprizi

Enstrüman kullanmadan sadece insan sesiyle müzik yapan 9 kişilik "On'lar A Capella" grubu, Kenan Doğulu Harbiye sahnesine konuk oldu. Grup üyeleri, "Bal Gibi", "Aşk Oyunu", "Hiç Bana Sordun Mu", "Aklım Karıştı" şarkılarını akapella düzenlemeleriyle seslendirdi. İzleyicilerin de gruba katılarak eşlik ettiği konser renkli görüntülere sahne oldu.

10.yıl Marşı ile Harbiye'de tek yürek

Kenan Doğulu konserde barkovizyona yansıttığı dev Türk bayrağı önünde büyüleyici bir atmosferde O'nlar A Capella grubu ile 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Seyircilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği marşta duygu dolu anlar yaşandı. Marş sırasında havai fişeklerin de patlamasıyla alkışlar ve çığlıklar Açıkhava'yı inletti.

Ünlü DJ Mahmut Orhan "Vay Be" remixiyle Doğulu sahnesinde

Dj Mahmut Orhan Harbiye'de Doğulu sahnesine konuk oldu. Söz ve müziği Kenan Doğulu ile Tuğrul Eylül Cerrahoğlu'na ait olan Vay Be'nin büyük ilgi gören Mahmut Orhan remixi Harbiye'de herkesi coşturdu.

Kenan Doğulu'ya sahnede usta müzisyenler eşlik etti

Harbiye konserinde Doğulu'ya piyanoda Ozan Doğulu, kanunda Hakan Güngör, perdesiz gitarda Cenk Erdoğan, gitarda Murat Çekem ve flütte Burak Beşir'in eşlik ettiği gecede adeta bir müzik ziyafeti yaşandı.

Dillerden düşmeyen en güzel şarkılarını binlerce müzikseverle birlikte söyleyen Kenan Doğulu, konserinin sonunda hiç kesilmeyen alkışlar üzerine bis yaparak "Pamuk" şarkısını seslendirdi.

Kenan Doğulu ve orkestranın konsept ve kıyafetleri Merve Kırşan tarafından hazırlandı. Kenan Doğulu konserde 2 farklı ceket giydi. Desen işleme ve nakış uygulamaları Tuba Albustanoğlu tarafından tasarlanan ceketler Derimod tarafından Kenan Doğulu'ya özel olarak üretildi.

