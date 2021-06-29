Kenan Balcı: "İmamoğlu'na inandık, güvendik, o sözünde durmadı"

- Kenan Balcı: "İmamoğlu'na inandık, güvendik, o sözünde durmadı" Beylikdüzü Belediyesi tarafından yıkılan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin kurucusunda açıklama Balcı: "İmamoğlu 7 senedir yerimizi teslim etmiyor" "Tapulu arazimizi işgal ediyorlar" Dünyanın her noktasından ziyaretçi akına...

- Kenan Balcı: "İmamoğlu'na inandık, güvendik, o sözünde durmadı"

Beylikdüzü Belediyesi tarafından yıkılan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin kurucusunda açıklama

Balcı: "İmamoğlu 7 senedir yerimizi teslim etmiyor"

"Tapulu arazimizi işgal ediyorlar"

İSTANBUL - Dünyanın her noktasından ziyaretçi akına uğrayan ve geçtiğimiz aylarda Beylikdüzü Belediyesi tarafından yıkılan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkım yankıları devam ediyor. Müzenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hışmına uğradığını dile getiren müze kurucusu Kenan Balcı, "Ona güvendik inandık. Söz verdi sözünü tutmadı. Binlerde mumya şimdi sahipsiz kaldı" dedi.

Türkiye'den genellikle öğrencilerin büyük ilgisini çeken aynı zamanda da turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi öksüz kaldı. Türk karasularında bulunan balıkların neredeyse tamamının mumya hali müzede olduğunu belirten Balıkçı Kenan Balcı, : 'Burada 50 yılın emeği, birikimi var. 50 yıldır hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz bir şekilde hizmet verdik. Bize mühlet bile vermeden müzeyi yıktılar. Bu müze Kenan'ın değildir. Öğrencilerindir. Halkındır. Kimseden bir talebimiz olmamıştır. Biz bu müzeyi vatandaşlara armağan ettik. İmamoğlu müzemizi yıktırdı. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönem bize verdiği sözleri tutmadı" şeklinde konuştu.

Anadolu Caddesi tapulu malımız

Kendilerine tahsis edilen yerin belediye encümeni kararıyla verildiğini dile getiren müze kurucusu Balcı; "Anadolu Caddesi ve tretuvar bizim tapulu mülkümüz. Biz yolu kapatma bahsi olunca Ekrem İmamoğlu bize, bizim belediyeden kiralamış olduğumuz alanla tapulu malımız olan Anadolu Caddesi'ni takas ederiz dedi. Biz sizden kira almayız. Sende yolu kapatma. Sen bizim yeri kullan bizde senin yerini kullanalım dedi. 7 senedir bizim arazimizi kullandılar. Ben bu alanı belediyenin ısrarı üzerine 12 sene önce kiraladım. Meclisten geçti. Encümen kararıyla verildi. Bizde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin bulunduğu yeri kullandık. Belediyede bizden kira almadı. Bizde belediyeden kira almadık. Bizim kiraladığımız yer zaten Türkiye Deniz Canlıları Müzesi. Ekrem İmamoğlu bugün, yarın diyerek 7 yılı geçirdi. Yerimizi teslim etmiyor. Anadolu Caddesi ve tretuvarı Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan'ın tapulu yeridir. Yolu tretuvarı alıp arka taraftan yer verip takas yapacaktı. Yapmadı, yaptırmadı. Söz verdi, sözünde durmadı. Tapulu yerimizi işgal etti, ettiriyor. Değişik senaryo yazarak Türk halkının malı olan dünyada ilk olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni yıktı, yıktırdı" diye konuştu.

Hiç bir ticari faaliyeti yoktu

Anadolu Caddesi ile tapulu arazinin arka tarafından takas için yer verildiğini belirten Balıkçı Kenan Balcı, "Müzenin bulunduğu alanda hiç bir ticari faaliyetimiz yok. Vatandaş için sunduğumuz hiç bir ücret almadığımız, Türk halkına adadığımız mumya balıklar vardı. 50 senedir öğrenciler denizi, balığı sevsinler diye onlara tahsis ettik. Üniversite öğrencileri gelip Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde derslerini çalışıp, hatıra fotoğrafları çektirdi. 7 senedir bizim yerimizi kullanan Beylikdüzü Belediyesi sözünde durmadı. 50 senedir ücretsiz olarak sunduğumuz balıklar şu anda yerlerde. Çok üzgünüm. Halkımız için üzgünüm. Öğrencilerimiz için üzgünüm. Bu değerli balıklar yerlerdi' dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı