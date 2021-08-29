Kemeri takılı olmayan 4 kişi de yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kemeri takılı olmayan 4 kişi de yaralandı

Kemeri takılı olmayan 4 kişi de yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında aynı araç içerisinde bulunan emniyet kemerlerinin takılı olmadığı anlaşılan 4 kişi de yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında aynı araç içerisinde bulunan emniyet kemerlerinin takılı olmadığı anlaşılan 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kaysere-Malatya Karayolu Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Kazada Muş ilinden gelip Antalya'ya gitmekte olan M.K.(29) yönetiminde ki 07 GOC 41 plakalı Renault marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan; A.K.(56), M.K. (47) ve B.K.(12) yaralandı. Sürücü ve emniyet kemerlerinin takılı olmadığı tespit edilen 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kontrolünü kaybeden sürücü, ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
Kontrolünü kaybeden sürücü, ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
Kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarptı! Kazada yaralanan 7 kişi, aracın camları kırılarak kurtarıldı
Kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarptı! Kazada yaralanan 7 kişi, aracın camları kırılarak kurtarıldı
Kaza yapan motosikletliye yardıma koştular, saniyeler sonra minibüsün altında kaldılar! O anlar kamerada
Kaza yapan motosikletliye yardıma koştular, saniyeler sonra minibüsün altında kaldılar! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Mansur Yavaş Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Müge Anlı Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Arda Güler Erol Bulut Burak Yılmaz Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kemeri takılı olmayan 4 kişi de yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 13:37:27. #1.14#

title