Kemerburgaz Kültür Merkezi ve Nikah Salonu açıldı

Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Kültür Merkezi ve Nikah Salonu düzenlenen törenle açılarak hizmete alındı.

Açılış için düzenlenen törene, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Canan Kalsın ve Ahmet Hamdi Çamlı, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Mithatpaşa Mahalle Muhtarı Gürkan Yılmaz, Mimarsinan Mahalle Muhtarı Turgut Koçum ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi Rumelili Cüneyt Şentürk bir konser verdi. Konserin ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

"Eyüpsultan'da pek çok hizmet bir arada devam ediyor"

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise "Belediye başkanımıza ve belediye teşkilatımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Kamu yatırımları konusunda Eyüpsultan bir şantiye alanı haline geldi. Pek çok hizmet bir arada devam ediyor. Okul yatırımlarımız gerçekten önemli bir safhaya ulaştı. Bu hızla devam ederek öğrencilerimizin, velilerimizin hiçbir şekilde sıkıntıya girmeyecekleri bir eğitim sistemine doğru hızla yol alıyoruz. Eyüpsultan'da arı gibi çalışılarak faaliyetler devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Bu ilçede yaşıyor olmak, hizmet veriyor olmak büyük bir şeref"

Törende kürsüye gelerek bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken, "2019 - 2024 mimarisinde böyle bir konsept var. Dönemimiz bir şeyler kazansın istedik. Mimaride estetik, kullanışlılık, ulaşılabilirlik olsun istedik. Bu bölgede Matematik Evi yaptık. Çok yoğun bir talep oldu. Şimdiye kadar 30 eseri hayata geçirdik. Normal şartlarda 40 eserimiz olacak ama gücümüz yeterse olursa bu sayıyı yukarı çekmeye çalışacağız. Biz bu ilçeye güzel işler bırakalım istiyoruz. Bu ilçede yaşıyor olmak, hizmet veriyor olmak büyük bir şeref. Hizmetlerimizi, hangi bölgemizin neye ihtiyacı olduğunu değerlendirerek yapıyoruz. Okul eksikliklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Şu anda 8 okul inşaatımız başladı. 4 tane daha gelecek. Okullarımızı en modern hale getireceğiz" dedi.

"Huzurlu, bereketli, yuvalar kurulsun"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da konuşmasında, "Görüyoruz ki burada güzel bir faaliyet var. Millete, Eba Eyyüb El Ensari Hazretlerinin torunlarına hizmet edecek bir tesis açıyoruz. Hayırlı olsun. Burada ahirete sari nikahlar kıyılsın. Huzurlu, bereketli, neşeli yuvaların kurulacağı nikahlar kıymak nasip olsun" dedi.

Konuşmaların tamamlanmasıyla birlikte kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Milletvekili Çamlı ebru yaptı

"Sanat Atölyeleri Mahallelerimizde" etkinliği kapsamında sanat atölyeleri Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Kültür Merkezi ve Nikah Salonu'nun bahçesine kuruldu. Törene katılanlar açılış sonrası atölyelerde çalışmalara katıldı. AK Parti Milletvekili Çamlı da Ebru Atölyesi'nde ebru yaptı. - İSTANBUL