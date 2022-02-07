İstanbul Kemerburgaz'daki doğal kaynak suyu tesisinde büyük yangın! Art arda patlama sesleri geldi - Haberler
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İstanbul Kemerburgaz'daki doğal kaynak suyu tesisinde büyük yangın! Art arda patlama sesleri geldi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Eyüpsultan ilçesinde bulunan Kemerburgaz doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Patlama seslerinin geldiği bölgedeki yangına acil olarak müdahale edildi.

İstanbul Kemerburgaz'daki doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Patlama seslerinin duyulduğu yangına acil olarak müdahale edildi. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangının neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Yangınla ilgili ilk bilgiler de geldi. Buna göre yangın çıkan deponun bir su firmasına ait olduğu ve toplamda 5 bin metrekare alanda faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Yangın çıkan depoda çalışan işçilerin de alevlerden son anda kurtuldukları ve kendilerini can havliyle dışarı attıkları görüldü. İşçiler ve bölgedeki vatandaşlar, söndürme çalışmalarını endişe dolu bakışlar arasında izledi.

Diğer yandan yangının tesisin arşiv bölümünde çıktığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin alevlerin diğer bölümlere sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiği görülürken, takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenildi. Yangında ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.

İstanbul Kemerburgaz'daki doğal kaynak suyu tesisinde büyük yangın! Patlama sesleri geliyorOlay yerinden gelen ilk fotoğraflar, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

İstanbul Kemerburgaz'daki doğal kaynak suyu tesisinde büyük yangın! Patlama sesleri geliyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kemerburgaz, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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Yorumlar (1)

Demir Acer :

kacak mazottur o patlayan

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