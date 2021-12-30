'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (3)

KEMER'DE YAĞIŞ BAŞLADI

Antalya'da 'kırmızı kod' ile uyarılan Kemer'de, öğle saatlerinde yağış etkisini göstermeye başladı. 2018 yılındaki şiddetli yağışta üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın kaybolduğu Ağva Deresi'nin üst kısımlarında, Devlet Su İşleri'nce temizlik yapılarak önlem alındı. Derenin üst kısmında ise taşkınlara karşı doldurmalar ve setler oluşturuldu. Yazın binlerce turistin turla gelerek doğanın keyfini çıkardığı Kemer'in Kuzdere Mahallesi'ndeki Kesme Boğazı, yağmur suları nedeniyle çamura döndü.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün geceden itibaren şiddetli yağış nedeniyle Konyaaltı'nda küçük 2 otel, Konyaaltı ve Kepez'de bazı iş yerleri, Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde 6 konutta su baskınları meydana geldi. Ayrıca Antalya- Kemer kara yolu üzerinde Topçam mevkisine kaya düştüğü ve ekiplerin yolu açmak için bölgeye sevk edildiği kaydedildi. İş yeri ve konutlardaki su baskınlarına karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği de açıklandı. AFAD'dan yapılan uyarıda, öğleden itibaren sürecin önemli olduğu vurgulanarak, özellikle batı ilçelerdeki yerleşim yerlerinde meydana gelebilecek su baskınları ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya),