Kemer'de tarım alanları suyla doldu, köprü tıkandı, kaya parçaları yollara düştü
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Kemer'de tarım alanları suyla doldu, köprü tıkandı, kaya parçaları yollara düştü

14.12.2020 13:14 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:26
Kemer'de tarım alanları suyla doldu, köprü tıkandı, kaya parçaları yollara düştü

Antalya genelinde etkisini sürdüren gök gürültülü şiddetli sağanak, Kemer ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya genelinde etkisini sürdüren gök gürültülü şiddetli sağanak, Kemer ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Tarım alanları suyla dolarken, Çıralı ile Olympos'u bağlayan köprü tıkanarak su taşkınına sebep oldu. Aynı zamanda şiddetli yağış nedeniyle yollara kaya parçaları düştü.

Kemer'de de etkisini devam ettiren gök gürültülü sağanak, ilçede bazı yerlerde su birikintilerine neden oldu. Bazı cadde ve yollar da suyla kaplandı. Tarım alanları suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çıralı ile Olympos'u bağlayan köprü tıkanarak su taşkınına neden oldu. Yağışın etkisiyle yollara düşen kaya parçaları da belediye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde temizlendi.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Belediye olarak teyakkuzdayız. Bölgemizde devam eden şiddetli sağanaktan etkilenen halkımızın yanındayız. Mesai saati gözetmeksizin tüm ekiplerimizle sahadayız. Bazı iş yerlerinde su baskınları oldu. Tarım alanları suyla doldu. İlçemizde bazı yerlerde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Ekiplerimiz ağaç devrilmesi nedeniyle kapanan yolları kısa sürede içinde açtı. Belediye ekiplerimiz her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın tedbir almasını rica ediyorum. Belediye ekiplerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

(İHA)

Kemer'de tarım alanları suyla doldu, köprü tıkandı, kaya parçaları yollara düştü
Kemer'de tarım alanları suyla doldu, köprü tıkandı, kaya parçaları yollara düştü
Kemer'de tarım alanları suyla doldu, köprü tıkandı, kaya parçaları yollara düştü
Kemer'de tarım alanları suyla doldu, köprü tıkandı, kaya parçaları yollara düştü
Kemer'de tarım alanları suyla doldu, köprü tıkandı, kaya parçaları yollara düştü
Kemer'de tarım alanları suyla doldu, köprü tıkandı, kaya parçaları yollara düştü
Kemer'de tarım alanları suyla doldu, köprü tıkandı, kaya parçaları yollara düştü
Kemer'de tarım alanları suyla doldu, köprü tıkandı, kaya parçaları yollara düştü
Kemer'de tarım alanları suyla doldu, köprü tıkandı, kaya parçaları yollara düştü
Kemer'de tarım alanları suyla doldu, köprü tıkandı, kaya parçaları yollara düştü
Kemer'de tarım alanları suyla doldu, köprü tıkandı, kaya parçaları yollara düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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