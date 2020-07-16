Kemer'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
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Kemer'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit programına katıldı.

Kemer'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
16.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:21

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit programına katıldı.

Kemer Huzur Camisinde düzenlenen programa, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Orhan Karakoyun, Başkan Topaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz ve vatandaşlar da hazır bulundu.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından hain darbe girişiminde şehit düşen askerleri ve vatandaşları yad etmek için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından mevlit okutuldu. Programda, hain darbe gecesinde şehit düşen kahraman askerler ve vatandaşlar ile gaziler için dualar edildi. Kaymakam Dayanç, Belediye Başkanı Topaloğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz daha sonra ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Başkan Topaloğlu, 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimini aziz milletimizin kahramanca engellediğini hatırlattı. Bugüne kadar Türkiye'yi bölmeye çalışan düşmanlara aziz milletimizin hiçbir zaman izin vermediğinin altını çizen Topaloğlu, "15 Temmuz gecesi milletimiz ve güvenlik güçlerimiz kahramanca düşmana siper oldu. Ülkemizin hainlerin eline geçmesine müsaade etmedik. Allah bize bir daha böyle günler yaşatmasın. Hain gecede şehit olan güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

15 Temmuz şehitleri anma programı kapsamında Kemer Yat Yelken Kulübü öncülüğünde Kemer'deki yelkenli yatlar Türk bayraklarıyla denizde geçiş yaptı.Renkli görüntülerin ortaya çıktığı geçişi sahildeki birçok yerli ve yabancı misafirler de ilgiyle izlerken, bazıları cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. Akşam saatlerinde ise Kemer Ralli Alanından başlayan Jandarma ve Polis konvoyu Cumhuriyet Meydanında son buldu.

Cumhuriyet Meydanında yapılan programa Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Teker, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Orhan Karakoyun, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Belediye Meclis Üyesi İsmail Aka, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program, Kemer İlçe Müftüsü Recep Balaban'ın okuduğu dua ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç yaptı. Programın devamında okunan ilahi ve ezandan sonra, çeşitli spor branşlarında başarılı olan öğrencilere madalya verildii

Öğrenciler tarafından okunan şiirler sonrasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili video ve kamu spotları izlendi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ile program devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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