Kemanın gelecek vaat eden yetenekleri Gümüşlük'te buluştu

Festivalin eğitim birimi Gümüşlük Festival Akademisi (GFA) bünyesinde, 23 Temmuz'da başlayıp, 28 Temmuz akşamı konser ve sertifika töreni ile son bulan Keman masterclassı, bu yıl Macar kemancı İldiko Moog ve yetenekli kemancımız Erkin Onay tarafından verildi. Yaşları 10 ile 37 arasında değişen farklı eğitim seviyelerinden 12 kemancımızın katıldığı masterclassta yoğun bir eğitim programı öğrencilerle buluştu.

Ustalık sınıfını bitiren genç kemancılar konser verdi

Gümüşlük sahilinde yer alan Toprak Ev'de gerçekleşen konseri Bodrumlu klasik müzikseverler ve öğrencilerin yakınları ilgiyle izledi. Mersin Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi gibi eğitim kurumlarımızın devlet konservatuarlarından gelen kemancılar, Friedrich Seitz, Ferdinand Küchler, Giovanni Battista Viotti, Johann Sebastian Bach, Henryk Wieniawski, Antonio Vivaldi, Fritz Kreisler, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Ekrem Zeki Ün ve Witold Lutoslawski gibi bestecilerin yapıtlarından oluşan bir seçkiyle unutulmaz bir konser verdi. Konsere, Piyanist Beste Tanağardıgil, eşlikçi olarak katıldı.

Öğrenciler sundukları repertuarla göz doldurdu

Toprak Ev'deki konserde sahneye ilk olarak masterclassın en küçük öğrencisi Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarından 10 yaşındaki Derin Bekem geldi. Küçük kemancı, F. Seitz'ın, "Concerto no.22, 1.movement" adlı eserini seslendirerek izleyiciden büyük alkış aldı. Daha sonra sahnede 13 yaşındaki Leyla Küçük vardı. Genç yetenek F. Küchler'in, "Concerto in d major, 1. movement" adlı eseriyle büyük beğeni topladı. Gecenin ilk yarısında sahneye gelen kemancılar sırayla şu eserlere yer verdi: Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarından 16 yaşındaki İpek Aytimur, A. Vivaldi'den, "Concerto in g major, 1. movement"; Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarından 15 yaşındaki Leyla Duru, W.A. Mozart'dan, "Concerto in d major, KV 211, 1. movement"; Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarından 19 yaşındaki Gülben Vezne, F. Schubert,'ten, "Sonatina in d major, 1. & 2. Movements"; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından 16 yaşındaki Defne Akdemir, F. Kreisler'den, "Liebesleid"; Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarından 25 yaşındaki Selin Doğan, J. S. Bach'tan, "Partita in d minor, BWV 1004, Allemande-Corrente" ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarından 17 yaşındaki Kayra Ertekin, H. Wieniawski'den, "Legend".

Gecenin ikinci yarısında festival sahnesine ilk gelen 13 yaşındaki Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarından İdil Olgar, H. Wieniawski'nin, "Concerto no. 2, 1. Movement adlı eserini seslendirdi. Daha sonra keman sanatçısı Ezgi Lafcı, Ekrem Zeki Ün'ün, "Yudumluk" adlı yapıtından, 'Giriş', 'Alp Ertunga', 'Dede Korkut'tan masal', 'Sus dinle rüzgârı' ve 'Oy Giresun' adlı bölümleri seslendirdi. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi 14 yaşındaki Ada Yücel ise sahnede G.B. Viotti'nin, "Concerto in a major, no.22" adlı yapıtıyla yer aldı. Bu eserin ardından öğrenciler topluluk halinde sahneye geldi. Ada Yücel, Kayra Ertekin, İdil Olgar ve Leyla Duru, W. Lutoslawski'nin, "4 Silesian Melodies for 4 violins" adlı yapıtıyla alkış aldılar. Bu performansın ardından tüm masterclass öğrencileri hep birlikte sahneye çıkarak W.A. Mozart'ın, "3 Arias from Die Zauberflöte" adlı yapıtından 'Der Vogelfaenger bin ich ja', 'Marsch der Priester' ve 'Der Hölle rache kocht in meinem Herzen' başlıklı bölümleri seslendirdi.

Gülsin Onay; "Ne mutlu bize, gençlerimiz pırıl pırıl"

GFA keman ustalık sınıfı konserinin ardından sertifikalarını Devlet Sanatçımız Gülsin Onay ve Sistem A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanışık'ın da katıldığı törende, eğitmenleri Ildiko Moog'un elinden alan genç yetenekler, izleyenlerden alkış aldı. Türkiye'de öğretim görevlisi olarak 10 yıldır görev yapan Ildiko Moog, Türkçe yaptığı konuşmada, gençleri çok yetenekli bulduğunu belirterek, "Gümüşlük'ün bu doğal ortamında öğrencilerimizle çok güzel bir çalışma dönemi geçirdik. İlerleme kaydetmelerini izlemek çok mutluluk verici" dedi. Eğitime ve sanata olan destekleriyle tanınan iş adamı Mustafa Tanışık ise "hedefler çalışmayla birleşti, sonucunu bu akşam, öğrencilerimizin sergilediği sahne deneyiminden de anlayabiliyoruz. Hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum" dedi.

2019 GFA Masterclasslarında program

GFA, 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında Francesco Libetta, Konstanze Eickhorst ve Gülsin Onay'ın verecekleri piyano masterclassıyla devam edecek. GFA, 13 – 18 Ağustos tarihleri arasında şeflik masterclassı öğrencilerini ağırlayacak. Bu sınıfın eğitmenliğini ise İsrailli şef Lior Shambadal üstlenecek. GFA'da 2019'un son ustalık sınıfı 20 – 25 Ağustos tarihleri arasında Fora Baltacıgil'in vereceği kontrbas masterclassı olacak.

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali sponsor ve destekçiler

Kurumsal Sponsorlar; TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi. Kumda Tema Sponsorları; Sistem A.Ş ve Gruptrans. Açılış Konseri Etkinlik Sponsoru, Liba Laboratuarları. Etkinlik Sponsorları; Koçtaş, Aris Life-Canderel, Jasmin Art Production. Festivalin bu yıl İşbirliği içersinde olduğu kurumlar ise Aktur A.Ş, Art Israel ve Culture Ireland'dan oluşuyor. Ayrıca Türk Hava Yolları, Resmi Ulaşım Sponsoru olurken, Julius Meinl ve Hancı İnşaat ise Servis Sponsoru olarak yer alıyorlar. Festivalin medya sponsorları ise Digiboard, Radyo Halikarnas ve Radyo EKO.

Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi, Toprak Ev Konserleri, Gümüşlük Sahili Konserleri ve Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü konserleri saat 20.30; Antik Taş Ocağı, 'Taşta' konserlerinin başlama saati 21.15'tir. Biletler, etkinlik olmayan günlerde 10.00-18.00 arasında Festival Merkezinden, etkinlik günlerinde saat 19.30'dan itibaren etkinlik mekânındaki gişeden temin edilebilir. Ayrıca biletler, 5 Temmuz Cuma gününden itibaren Biletix'ten temin edilebilecek.

Kaynak: Bültenler