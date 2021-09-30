Valilik 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı - Haberler
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Valilik "kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu" iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde okul ziyareti yapan Kaymakam Faruk Saygın'ın bir lisede girdiği sınıfta elini uzatarak "Hoşgeldiniz" diyen öğretmeni kovduğu iddiasını valilik doğruladı. Valilik açıklamasında, "Kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir. İlçe Kaymakamına gerekli tembihat yapılmış, konu ile ilgili inceleme ve araştırma devam etmektedir" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Ağustos'ta Kemalpaşa ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, göreve başladığı ilçede dün Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

İddiaya göre Kaymakam Saygın, elini uzatıp kendisine 'Hoş geldiniz' diyen genç öğretmene 'Bu ne hadsizlik' diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söyledi. Gerginlik yaşanan ziyaret sonrası Kaymakam Saygın, okuldan ayrıldı.

Olayın gündeme gelmesinin ardından Artvin Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Okulda istenmeyen olayın yaşanmasının üzüntücü verici olduğu, başlatılan inceleme ve araştırmaların sürdüğü belirtilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29.09.2021 Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamımız ve Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfını ziyaretleri esnasında, bizleri derinden üzen hadise ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Kemalpaşa Kaymakamı, öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir. İlçe Kaymakamına gerekli tembihat yapılmış, konu ile ilgili inceleme ve araştırma devam etmektedir"

Valilik 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı

Kemalpaşa Eğitim-Sen temsilcisi Koray Emiralioğlu, yaşanan olaylara tepki gösterdi. Kaymakam ve öğretmenin ilçede yeni göreve başladıklarını ve aralarında hiç bir sorun olmadığını belirten Emiralioğlu, olayın aniden ve beklenmedik bir anda yaşandığını söyledi.

Emiralioğlu kimsenin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı;

"Bugün çok programlı anadolu lisesine, okul ziyaretinde bulunan Kemalpaşa İlçe Kaymakamı M. Faruk Saygın girdiği sınıfta kendisine 'Hoş geldiniz' diyen öğretmene 'Bu ne hadsizlik' diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söylemiştir.

Sınıfta bulunan diğer öğretmen arkadaşımızın bu yapılanın doğru olmadığını anlatmaya çalışmasına karşılık kaymakam, 'Sen kimsin, ücretli misin?' diyerek tehditvari konuşmuştur. Ayrıca ücretli, kadrolu sözleşmeli de olsa onun bir öğretmen olduğunu unutmuştur.

Bizler öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve tüm bu baskılara karşı onurumuza, haklarımıza ve emeğimize sahip çıkacağız. Kimse unutmasın ki, biz kapıkulu değil öğretmeniz.

Öte yandan kaymakam tarafından sınıftan kovulan öğretmen, devlet memuru olduğu için olay hakkında konuşmaktan kaçınırken, kendisine ulaşmak istediğimiz Kaymakam Saygın'ın da toplantıda olduğu belirtildi."

Valilik
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın 'Hoş geldiniz' diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi

Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
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Haber: Valilik 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı - Haberler
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