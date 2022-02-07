Kemalpaşa Belediyesi'nin, Halk Dansları Topluluğu çalışmaları sürüyor

KEMALPAŞA, İZMİR (Bültenler) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve Dünya'da tek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yurt dışından festivale katılacak olan her ülkenin dansçıları, kendi kültürüne ait kostüm ve müziklerle gösterilerini gerçekleştirecek.

6 ÜLKE DAVET EDİLDİ

Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk, Gürcistan, Bosna Hersek ve Ukrayna gibi ülkelerin davet edildiği Uluslararası Festivale katılım gösterecek olan ülkeler Halk Dansları Topluluğu ile birlikte farklı gösterilerini belirlenen mahallelerde sergileyecek. 23 Nisan günü gerçekleştirilecek galada tüm ülkelerin dans toplulukları ilçe merkezinde sahnelenecek gösteride yer alacak. Ayrıca 5 gün boyunca sürecek festivalde düzenlenecek olan Çocuk Meclisi'nde Kemalpaşalı çocuklar ve yurt dışından festivale katılan çocuklar tanışıp kaynaşma fırsatı bulacak. Gerçekleştirilen organizasyonda yurt dışından gelen topluluğu 2'şer kişi halinde evinde misafir etmek isteyen aileler belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne isimlerini yazdırabilecekler.

175 DANSÇIYLA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, son dönemde gerçekleştirdiği gösterilerle Kemalpaşa Halkı'nın yoğun ilgisiyle karşılanan ve 2019 yılından itibaren çalışmalarına başlayan Halk Dansları Topluluğu, 175 dansçıyla Temmuz ayında ülkemizi yurt dışında temsil etmek için çalışmalarına devam ediyor. Topluluğa yeni kayıtlar ise sürüyor.

"İLÇEMİZİ GURURLA TEMSİL EDECEKLER"

Çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren topluluğu yalnız bırakmayarak provalarında ziyaret eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, gereken tüm desteği sağlayacaklarını ifade ederek,"Gerçekleştirdikleri her gösteriyi hayranlıkla takip ettiğimiz Halk Dansları Topluluğumuz, yeni yılda 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Enerjileri ve yetenekleriyle önümüzdeki dönemde de ilçemizi gururla temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.

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