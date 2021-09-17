Kemalpaşa Belediyesi, halk sağlığını korumak adına aldığı tedbirleri sıkılaştırdı - Haberler
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Kemalpaşa Belediyesi, halk sağlığını korumak adına aldığı tedbirleri sıkılaştırdı

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Kemalpaşa Belediyesi, halk sağlığını korumak adına aldığı tedbirleri sıkılaştırdı

Kemalpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, Ruhsat Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın sağlığını korumak adına rutin denetimlerini artırdı.

İlçe genelindeki pastane, fırın ve unlu mamul satışı yapan işletmelerde gramaj, fiyat ve imalathanelerin hijyen standartları açısından denetimlerde bulundu.

HİJYEN KONTROLLERİ YAPILDI

İnsan odaklı yönetim anlayışını sürdüren Kemalpaşa Başkan Rıdvan Karakayalı'nın da katıldığı denetimlerde, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü Ekiplerinin ortak çalışmaları ile işletmeler, fiyat tarifesi, gramaj, sağlık kuralları ve maske konusunda tüm detaylarıyla incelendi. Ekipler işletme sahiplerinin ruhsatlarını denetlerken çalışanlara maske, mesafe, eldiven, bone temizlik konusunda kontrollerini gerçekleştirerek eksikliklerin olduğu işletmelere uyarılarda bulundu.

"DENETİMLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Denetimlerin sıklıkla süreceğini belirten Başkan Rıdvan Karakayalı, "Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde halk sağlığını korumak ve vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla ilçedeki işletmelerimizi aralıksız bir şekilde kontrol ediyoruz. İnsan odaklı çalışmalarımızdan biri olarak gördüğümüz denetimlerimiz eksiksiz sürecek. Kurallara eksiksiz uyan işletme sahibi vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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