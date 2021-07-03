Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki

Hürriyet - Haberler | Magazin

Büyük usta Kemal Sunal, vefatının 21. yıldönümünde anıldı. Sunal'ın kabri başındaki anma töreni sırasında, gergin anlar yaşandı. Gül Sunal, maske takmayanlara sitem ederken, Ali Sunal da kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere, "Fotoğraf çektirmek için gelenler, gelmesin arkadaşlar" diye sitem etti.

Türk sinema dünyasının en önemli isimlerinden Kemal Sunal, vefatının 21. yıldönümünde Zincirlikuyu'daki kabri başında anıldı. Sunal'ın mezarı başındaki anmaya, ailesi ve sevenleri katıldı. Anma sırasında gergin anlar da yaşandı. Usta sanatçının eşi, maske takmayanlara tepki gösterirken, oğlu Ali Sunal da kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri, ölüye saygısızlık gerekçesiyle reddetti.

"HAYATTA OLSAYDI O DA AYNISINI YAPARDI"

Sanatçının eşi Gül Sunal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kemal Sunal'ı kaybetmenin acısı ve özleminin arttığını söyledi. Sevenlerini gördükçe ve onlardan mesajlar aldıkça mutlu olduklarını kaydeden Sunal, "Dün akşam bir YouTube kanalı açtım. Kemal'in ilk tiyatroya başladığı günden itibaren biriktirdiği, arşivlediği bütün evrakı, çalışmaları, gazetede çıkan haberleri, hepsi son güne kadar muhafaza edilmiş durumda. Buna çok önem veriyordu. Sanırım hayatta olsaydı o da bunu böyle bir sosyal mecrada mutlaka sevenleriyle buluşturmak isterdi." dedi.

"KEMAL, GÜLMEYİ VE GÜLDÜRMEYİ ÇOK SEVERDİ"

Hatıralarını yaşlanmadan kayda alarak, paylaşmak istediğini dile getiren Sunal, "Biraz da gülümsetecek hikayeler var içinde tabii. Çünkü biliyorsunuz Kemal, gülmeyi ve güldürmeyi çok severdi. Güzel bir buluşma olacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kızı Ezo Sunal ise annesine bu proje için teşekkür ederek, "O arşivleri her açtığında duygusal anlar yaşıyor, toparlanması da biraz zaman alıyor ama onu kendine bir borç bildi" ifadelerini kullandı.

"TORUNLARINI DA BİZİ DE OLDUĞU YERDEN KUCAKLASIN"

Arşivlerin evdeki kütüphanede olduğunu belirten Sunal, "Ben de önlerinden her geçerken şöyle bakıp gülümsüyorum. Şimdi herkesle paylaşacak olmak çok heyecan verici. O yüzden umarım güzel yorumlar alır, sevenleriyle buluşur." dedi.

Sanatçının oğlu Ali Sunal da babasının kabri başında her sene dualar ettiklerini söyledi.

Babasının kendileri için bir çınar olduğunu anlatan Ali Sunal, "Gölgesi üzerimizden hiç eksik olmasın. Torunlarını da bizi de her zaman olduğu yerden kucaklasın, kollasın ve izlesin istiyoruz, onu çok seviyoruz." şeklinde konuştu.

MASKE VE FOTOĞRAF GERGİNLİĞİ

Gül Sunal, kabir başında dua okunduktan sonra maske takmayıp cep telefonları ile fotoğraf çekmek isteyen kalabalığı, "Arkadaşlar lütfen maske takın. Maske takmayanlar geride dursun. Bizim sağlığımızı, insanların sağlığını lütfen tehlikeye atmayın" diyerek uyardı.

Ali Sunal ise kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri, "Arkadaşlar fotoğraf çektirmek isteyenler lütfen gelmesin" diyerek geri çevirdi.

Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki

Kaynak: Hürriyet

Oğuzhan Uğur'la ilişki yaşayan oyuncu Müjde Uzman'dan aşk dolu paylaşım
Oğuzhan Uğur'la ilişki yaşayan oyuncu Müjde Uzman'dan aşk dolu paylaşım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Ezgi Mola Şevval Şahin
Spor Ali Koç Salih Uçan Burak Elmas Diego Costa Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 21:49:30. #1.15#

title