Kemal Kılıçdaroğlu'na Yapılan Saldırı Sonrası Ahmet Davutoğlu Liderlere Çağrı Yaptı

Yeni bir parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası, "Acılarımızı provokasyonlara alet etmek isteyenlere izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

SİYASİ LİDERLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Davutoğlu mesajında siyasi liderleri "kutuplaştırıcı siyasi söylemlerden uzak durmaya" davet etti. "Siyasi kutuplaşma ve geriliminin" sonlandırılması çağrısında bulundu. Eski başbakan Davutoğlu, "Dün Hakkari'de verdiğimiz dört şehidimiz ülkemizin her hanesinde yürekleri yaktı. Ailelerine ve milletimize taziyelerimi iletiyorum. Bu aziz millet bugüne kadar şehitlerini en zor zamanda bile metanetle defnetmeyi bilmiştir. Acılarımızı provokasyonlara alet etmek isteyenlere izin veremeyiz. Şehidimizin Ankara'daki cenazesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu vahim olay, siyasi kutuplaşma ve gerilimin bir an önce geride bırakılması gerektiğini çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Başta siyasi liderler olmak üzere bütün siyasi ve toplumsal kesimleri, sağduyuya, her türlü teröre karşı omuz omuza vermeye, demokratik düzen içerisinde hareket etmeye ve kutuplaştırıcı siyasi söylemlerden uzak durmaya davet ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında, sisli havayı fırsat bilen PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Şehit acısı Ankara, Kırıkkale, Giresun ve Iğdır'a düştü.Bugün Ankara şehidi piyade er Yener Kırıkcı için memleketinde cenaze töreni düzenledi. Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada saldırıya uğradı. Cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilen ve fiziki saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu korumaları tarafından çevredeki güvenli bir eve götürdü. Yaklaşık 2 saat sonra zırhlı araç ile bölgeden uzaklaştırılan Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.