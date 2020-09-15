Kemal Kılıçdaroğlu'na canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk" yerine "Mustafa Kemal" demesi soruldu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'yi karıştıran "Mustafa Kemal" sözleri canlı yayında soruldu. Kılıçdaroğlu soruyu "Özellikle belli bir medya grubunun çok öne çıkarmasını anlamış değilim" diyerek cevapladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Televizyon kanallarının da canlı yayında verdiği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kafancıoğlu'nun bir konuşmasında "Atatürk"ü geçirmeden "Mustafa Kemal" demesi soruldu. Kılıçdaroğlu bu soruya "Türkiye'de milyonlarca çöp konteynerlerinden geçinirken özellikle belli bir medya grubunun çok öne çıkarmasını anlamış değilim" diyerek cevapladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir gazeteci "Son birkaç gündür İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili sözleri tartışılıyor. Cumhuriyet Halk Partili bazı milletvekillerinden de tepkiler söz konusu. Sizin bu açıklamaya yaklaşımınız nedir, ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ORTAK DEĞERDİR"

Kılıçdaroğlu ise bu soruya "Dün bu konuda basın toplantısı yapan genel başkan yardımcımız gerekli açıklamayı yaptı. Benim merak ettiğim nokta şu: Türkiye'de milyonlarca çöp konteynerlerinden geçinirken özellikle belli bir medya grubunun çok öne çıkarmasını anlamış değilim. Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayanların ortak değeridir. Biz böyle görüyoruz" cevabını verdi.

DÜN NE DENMİŞTİ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salısı dün şu ifadeleri kullanmıştı "Cumhuriyet Halk Partisinde Atatürk ile sorunu olan, Atatürk düşmanı olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışmaları içinde bulunan hiç kimse olmaz. Olmaması çok normaldir çünkü burası Atatürk'ün kurduğu partidir."