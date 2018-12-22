Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da

ERZURUM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çat Belediyesi tarafından yapılan İslam Eserleri Müzesi'nin açılışını yapmak üzere Erzurum'a geldi.

Havaalanında Kılıçdaroğlu'nu Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz ve çok sayıda partili karşıladı. Kılıçdaroğlu, Erzurum bar ekibinin gösterisini izledikten sonra konvoy eşliğinde parti binasına geçti.

Kılıçdaroğlu öğleden sonra saat 13: 00 çat belediyesi tarafından hazırlanan miting alanında partililerle buluşacak.

Kaynak: İHA