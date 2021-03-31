Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet İsvan sergisinin açılışına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Binası'nda Ahmet İsvan Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Binası'nda Ahmet İsvan Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Ahmet İsvan adına açılan sergiyi gezen Kılıçdaroğlu, "Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'a hizmet etmek, farklı bir şeydir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Binası'nda CHP'li eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet Vamık İsvan adına sergi açıldı. Sergi açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ahmet İsvan'ın kızı Nurhan İsvan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve çok sayıda davetli katıldı. İstanbul'un en yüksek oy oranıyla seçilen eski Belediye Başkanı Ahmet İsvan anısına açılan sergide, fotoğraflar, karikatürler, yazışmalar, raporlar, kitaplar, videolar, objeler ve gazetelerin yanı sıra döneme ait basın toplantılarının ses kayıtları bulunuyor.

"ONDA GÖRDÜĞÜM SEVGİYİ, SAYGIYI ASLA UNUTMUYORUM"

Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Onda gördüğüm sevgiyi, saygıyı asla unutmuyorum. Anılarını dinledim. En çok arzu ettiğim de anılarını yazmasıydı. Onu da kendisine ifade ettim. Çünkü İstanbul'a hizmet etmek farklı bir şeydir. 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'u yönetmek başka bir şeydir. Bir metropolü yönetmek devasa sorunları kucaklamak demektir. Var olan sorunlara çözüm üretmek demektir. Onun attığı adımların bugün sürdürülebilir olması zamanında o adımların ne kadar doğru atıldığını da bir başka göstergesidir. İstanbul'a hizmet eden çok sayıda belediye başkanı oldu. Bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor. Onların hizmetleri gelecek kuşaklara aktarılmalı. Belediye başkanımız Sayın İmamoğlu da bu çerçevede elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Bütün ön yargılardan arınarak bunları yapmış olması belediye başkanı olarak İstanbulluya güven veriyor. Kendisini tekrar yürekten kutluyorum. Bu özel günde İsvan ailesiyle birlikte olmak ayrıca benim için bir onur. İsvan'a rahmet diliyorum. Büyük hizmetleri oldu bunu her zaman her yerde saygıyla anacağız" dedi.

İMAMOĞLU: MÜCADELECİ KİMLİĞİ BİZE MORAL VERİYORİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'a yaptığı çok kıymetli hizmetleri olan, İstanbul'un halkçı belediye başkanı sergimize her birinize hoş geldiniz demek istiyorum. Ahmet İsvan, halkçı belediye başkanı gibi gerçekten değerli bir tanımlamayı sonuna kadar hak eden halkta hizmeti daima ön planda tutan bir belediye başkanımızdı" dedi. Sergiyle ilgili bilgiler paylaşan İmamoğlu, "Birçok belge, fotoğraf, ses kayıtları, videolar, gazete haberleri, raporlar, yazışmalardan oluşan sürprizlerle dolu, çok güzel bir sergi ortaya çıktı. Hazırlanmasında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İstanbullulardan 20 Haziran'a kadar açık olacak sergimizi ziyaret etmelerini ve halkla iç içe belediyeciliğin İstanbul'da, burada görmelerini çok istiyoruz. Yıllar geçse de izi silinmeyecek işlere imza atarak bizlere rehber olduğu, hala umut ve moral verdiği için Sayın Ahmet İsvan'ı bir kez daha minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun" diye konuştu.

NURHAN İSVAN: BABAM ÇOK MUTLUDUR ŞU ANDATörene katılan Ahmet İsvan'ın kızı Nurhan İsvan ise, "Bizim zamanımızda yaygın olan bir laf vardı; 'Sana belediye baksın' derlerdi. Bu; 'iflah olmayacak', 'çok kötü durumda olan' anlamına gelen bir sözdü. Babamın macerası, 'Sana belediye baksın' diye argo olarak kullanılan bir şeyi kaldırmak, belediyenin sorumluluğu ve verimli bir şeklide kendi gelirini kendi giderini idare edebilmesini sağlamak içindi. Sayın Ekrem İmamoğlu da aynı bayrağı taşıyor. Sergide görecekleriniz, bu maceranın kısa bir kesiti. Buraya gelebilmiş olmanızdan, kıymetinin biliniyor olması nedeniyle, babam çok mutludur şu anda" ifadelerini kullandı.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı