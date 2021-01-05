Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu

Exxen'de yapacağı yeni program için ağlayarak Doya Doya Moda jüriliğinden ayrılan Kemal Doğulu'nun yerine gelecek isim belli oldu. Yıllarca moda programlarında jürilik yapan Ivana Sert, Doya Doya Moda ekibine dahil oldu.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Doya Doya Moda'nın geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde bir veda yaşandı. Yarışmanın ilk bölümünden beri jüri koltuğunda yer alan şarkıcı ve kuaför Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de program yapacağı için projeden ayrıldı.

KEMAL'DAN BOŞALAN KOLTUĞUN SAHİBİ BELLİ OLDU

Kemal Doğulu'nun ardından boşalan jüri koltuğu 1 hafta farklı farklı isimler doldururken yeni jüri üyesi de belli oldu. Ünlü moda ikonu Ivana Sert, dün itibariyle Doya Doya Moda'nın yeni jürisi olarak çekimlere başladı.

"YENİ JÜRİMİZ HAYIRLI OLSUN"

Instagram hesabından paylaşım yaparak müjdeyi veren Ivana Sert, gelen tebrik mesajlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Yarışmanın jüri üyelerinden Uğurkan Erez, yıllarca beraber çalıştığı Ivana Sert ile yeniden bir arada olduğunu "Ve yeni jürimiz Ivanam hoş gelmiş Hayırlısı olsun hepimize arkadaşlarım" notuyla duyurdu.