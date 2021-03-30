Keloğlan filmlerinin "Bicirik"i: Aydın Babaoğlu
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Keloğlan filmlerinin "Bicirik"i: Aydın Babaoğlu

Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
Keloğlan filmlerinin 'Bicirik'i: Aydın Babaoğlu

Yeşilçam'da Keloğlan'ın cüce arkadaşı rolleriyle tanınan oyuncu Aydın Babaoğlu'nun vefatının üzerinden 12 sene geçti.

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Yeşilçam'da Keloğlan'ın cüce arkadaşı rolleriyle tanınan oyuncu Aydın Babaoğlu'nun vefatının üzerinden 12 sene geçti.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 10 Mayıs 1953'te dünyaya gelen Babaoğlu, 1970'li yıllarda çekilen Keloğlan filmlerinde canlandırdığı "Bicirik" rolüyle tanındı.

80 santimetre boyundaki emektar oyuncu, Rüştü Asyalı'nın başrolünde yer aldığı "Keloğlan Aramızda", "Keloğlan ile Can Kız" ve "Ben Bir Garip Keloğlanım" filmlerinde Keloğlan'ın yoldaşı ve ona yardım eden yakın arkadaşını oynadı.

"Atını Seven Kovboy" filminde Joe Dalton'u oynayan sanatçı, yaşamı boyunca 9 Yeşilçam filminde oyunculuk yaptı.

Babaoğlu, başrollerini Zeynep Değirmencioğlu ve Salih Güney'in paylaştığı "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" filminde ise cücelerden 'Keloğlan' rolünü üstlendi.

Filmlerdeki rol arkadaşı ve ağabeyi Ayhan Babaoğlu'nu 1982'de kaybeden Aydın Babaoğlu, hiç evlenmedi ve son yıllarını halasının kızı Gülşen Baş'ın desteğiyle sürdürdü.

Babaoğlu, 2007'de verdiği bir röportajda, Yeşilçam'daki oyuncu arkadaşlarıyla görüşememekten yakınarak, şunları dile getirmişti:

"Televizyon yapımlarının çok artmasına rağmen bizim gibi eski sanatçılara imkan tanınmamasının üzüntüsünü yaşıyorum. Fabrikadan emekli olmamın ardından evimizin çevresinde aile toplantılarında çocukları eğlendirerek ve anılarımı anlatarak hayatımı sürdürüyorum. Setlerden 23 yıldır uzak kaldığım sürede el işi yaparak vaktimi geçirdim. Tek isteğim Suna Pekuysal ile aynı projede tekrar rol almak. Yaklaşık 3 ay önce yaşamını yitiren annemden öğrendiğim el işinden çok sayıda masa ve sehpa örtüsü yaptım. Halen filmlerim televizyonlarda oynuyor. Ancak çoğu kişi yaşadığımdan bile habersiz. Hayatımın son günlerini televizyon ve sinema setlerinde geçirmek istiyorum. Keloğlan filminde birlikte rol aldığım Suna Pekuysal'ı tekrar görebilmek de en büyük hayalim. Sanatçılar için unutulmak çok acı. Tekrar rol verilmesi durumunda yeni kuşak çocukların da sevgilisi olacağıma inanıyorum."

Kısa boyu ve sevecen hareketleriyle sevilen oyuncu, Türk filmlerinin müzikal sahnelerindeki figürleriyle de izleyicilerin akıllarında yer edindi.

Aydın Babaoğlu, 1984'te yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, TRT 1'de yayımlanan "Duvardaki Kan" adlı tarihi dizide de "Kabadayı" karakterini canlandırdı.

Bu diziyle birlikte oyunculuğu bırakan ve Erdemir Demir Çelik Fabrikası'nda bir süre çalışarak 1991'de emekli olan Yeşilçam oyuncusu, annesinin vefatından sonra Zonguldak'taki yeğeninin yanına yerleşti.

Kanser hastalığından 14 kiloya kadar zayıflayan ve 31 Mart 2009'da vefat eden Babaoğlu'nun cenazesi Zonguldak'ta defnedildi.

Usta oyuncunun oynadığı filmler şöyle:

"Pamuk Prenses ve 7 Cüceler", "Keloğlan Aramızda", "Keloğlan", "Bicirik İş Başında", "Keloğlan ile Can Kız", "Atını Seven Kovboy", "Ben Bir Garip Keloğlanım", "Halk Düşmanı", "Duvardaki Kan"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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