Kelebekler filmi konusu nedir? Kelebekler filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Kelebekler filmi nerede çekildi? Senaryosu ve yönetmenliği Tolga Karaçelik tarafından Kelebekler filmi oyuncu kadrosu ve senaryosu ile övgü dolu yorumlar almıştır. Peki, Kelebekler filmi konusu nedir? Kelebekler filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Absürt komedi tarzındaki bu film usta yönetmen Tolga karaçelik imzalı. Zeki ve yaratıcı diyaloglar ile gülme garantisi sunan film, ABD'nin Utah kentinde düzenlenen Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması Büyük Jüri Ödülünü almıştır.

KELEBEKLER FİLMİ KONUSU

Kelebekler filmi, yıllar içerisinde birbirlerinden ayrı düşen ve birbirlerini pek tanımayan üç kardeşin, bir sebepten ötürü bir araya geldikten sonra birbirlerini daha iyi tanımaya çalışırken başlarından geçenleri konu ediniyor. Üç kardeşten astronot olan Cemal, aktör Kenan ve öğretmen Suzan'ı babalarından gelen bir telefonun ardından bir araya getirir. Babaları üç kardeşi bir arada görmek istediğini, bu yüzden köye gelmelerini istediğini Cemal'e söylemiştir. Üç kardeş bir araya gelip köye ulaştıklarından babaları ölmüş, kelebeklerin geldiği dönemde gömülmek istediğini vasiyet etmiştir. Bir süre daha köyde durmak zorunda kalan kardeşler, bu sürede hem birbirlerini hem de babalarını daha iyi tanımaya çalışacaklardır.

KELEBEKLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri 18 günde tamamlanan Kelebekler, yönetmen Tolga Karaçelik'in ilk filmi Gişe Memuru'nda da bahsedilen Milas'taki Hasanlar Köyü'nde çekildi.

Çekimler zor ama bi o kadar güzel geçtiği söylendi. Komedi ve dramı bir arad sunan film seyircisinden tam not aldı.

KELEBEKLER FİLMİ OYUNCU KADROSU

Bartu Küçükçağlayan

Tolga Tekin

Tuğçe Altuğ

Serkan Keskin

Hakan Karsak

Ezgi Mola

Ercan Kesal

Bedir Bedir

Gülçin Kültür Şahin

Murat Sağlam

Seda Türkmen

Mustafa Kırantepe

Serkan Ercan

Emin Alper