Kelebek hastası kardeşler yardım bekliyor
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Kelebek hastası kardeşler yardım bekliyor

24.09.2020 08:43 | Son Güncelleme: 24.09.2020 08:47
Kelebek hastası kardeşler yardım bekliyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 5 yaşındaki Mehmet Can ile kardeşi 3 yaşındaki Yağmur Göküş, vücutlarında kelebek hastalığının neden olduğu yaralarla yaşam mücadelesi veriyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 5 yaşındaki Mehmet Can ile kardeşi 3 yaşındaki Yağmur Göküş, vücutlarında kelebek hastalığının neden olduğu yaralarla yaşam mücadelesi veriyor. Baba Kayhan Göküş, sıradan anne ve babalar gibi evlatlarına dokunamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Ekonomik olarak da zor zamanlar yaşadıklarını anlatan Göküş, "Ben kimseden yardım istemiyorum ama devletimizden çocuklarım için yara örtüsü istiyorum" dedi.

İlçeye bağlı 82 Evler Mahallesi'nde yaşayan Kayhan ve Merve Göküş çiftinin çocukları Mehmet Can ve Yağmur, halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen Epidermolizis Bülloza hastalığının neden olduğu yaralarla yaşam mücadelesi veriyor. Hastalıkla ortaya çıkan yaralarda kullanılması gereken medikal yara örtüsünü almakta güçlük çeken Göküş ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.

'ÇOCUKLARIMIZI DOKUNARAK SEVMEK İSTİYORUZ'Her baba gibi çocuklarını dokunarak sevmek istediklerini, ancak bunu yapamadıklarını belirten Kayhan Göküş, "Çocuklarımızın vücudunda ömürleri boyunca kalacak olan ve sürekli kanayan yaraları var ve sürekli elimize yapışıyor. Malzeme olmadığı için de pansuman yapamıyorum. Çocuklarımızın yaralarında kullanılması gereken yara örtülerini 2 aydır alamıyoruz. Yaraları sürekli su topluyor. Çok zor durumdayız" diye konuştu.'BU HASTALIKLA YAŞAMAYA ALIŞTIK'

Bu hastalıkla yaşamaya alıştıklarını kaydeden baba Göküş, "Maddi yardım beklemiyorum. Devletimizin hastanelerinden yara örtülerini vermelerini bekliyorum. Bu örtüleri alırsam hiçbir sorunumuz kalmayacak. Çocuklarım bu şekilde yaşayıp gidecek" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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