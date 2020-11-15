Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarını mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor

Karabağ Savaşı'nda 44 gün sonra yenilgiyi kabul eden Ermenistan, bölgeden çekilmeye devam ediyor. Kelbeçer'i terk eden Ermeniler, ölen yakınlarının mezarlarını açıp kemik ve tabutlarını da yanlarında götürüyor.