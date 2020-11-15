Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarını mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor
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Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarını mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor

15.11.2020 21:23 | Son Güncelleme: 15.11.2020 21:50

Karabağ Savaşı'nda 44 gün sonra yenilgiyi kabul eden Ermenistan, bölgeden çekilmeye devam ediyor. Kelbeçer'i terk eden Ermeniler, ölen yakınlarının mezarlarını açıp kemik ve tabutlarını da yanlarında götürüyor.

Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler Kelbecer'de evleri yaktı Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı sonrası Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeni askerler ve vatandaşlar evleri ateşe verdi.

BU KEZ DE ÖLEN AKRABALARININ CESETLERİNİ ALDILAR

Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeniler, kentteki kabristandaki ölen akrabalarının mezarlarını açıp, kemik ve tabutlarını da yanlarına alarak, kenti terk etti. Açılan mezarlıklar bölgeye giden Azerbaycan ordusu tarafından görüntülendi.

Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor

10 GÜNLÜK EK SÜRE VERİLDİ

Öte yandan, Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan'ın yaşadığı zorluklar ve insani sebeplerden, Azerbaycan Ermenistan'a 10 gün ek süre vermeye karar verdi. Kelbecer'in devir tarihi 15 Kasım'dan 25 Kasım'a ertelendi" ifadelerine yer vermişti. Erteleme talebinin Kelbecer'den Ermenistan'a giden tek yoldaki yetersiz geçiş kapasitesi ile bağlantılı olduğunu söyleyen Hacıyev, Azerbaycan'ın insani nedenlerle erteleme talebine onay verdiğini ifade etmişti.

Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor
Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarını mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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