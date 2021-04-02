Kekik çayı faydaları nelerdir? İşte kekik çayının faydaları ve zararları

Kekik çayının faydaları olduğu gibi zararları da vardır. Kekik çayı kekikten yapılır. Gelin "Kekik çayı faydaları nelerdir?", "Kekik çayı evde nasıl yapılır?", "Kekik çayının faydaları nelerdir?", 'Kekik çayının faydaları ve zararları nedir?" sorularına beraber cevap arayalım.

Kekik çayı faydaları nelerdir? İşte kekik çayının faydaları ve zararları şu şekilde. Reçetesiz satılan akne ilaçlarını satın almaktan ve denemekten ve iyi sonuç almaktan bıktıysanız, şanslı olabilirsiniz. Kekik, antibakteriyel özellikleriyle bilinir ve akne ile savaşan bir bileşen olarak geleceği olabilir.

Kekik günler veya haftalarca alkolle demlendiğinde tentür denen bir çözelti haline gelir. İngiltere'deki araştırmacılar , kekik tentürlerinin sivilce üzerindeki etkilerini test ettiler.

Kekik tentürü üzerine yapılan bir çalışmada bulgular etkileyiciydi. Bu doğal bitki preparatı, sivilcelerle benzoil peroksit içeren anti-akne ürünlerinden daha iyi savaştı. Bu ilacın etkili bir akne tedavisi olup olmadığını zaman gösterecek.

KEKİK ÇAYININ FAYDALARI

Kekik çayının sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

1. Sağlık yararları

Bu kokulu bitki, en sevdiğiniz öğünler için lezzetten fazlasını sağlar. Aslında, kekik esansiyel yağı, bakteri ve mantarlarla savaşma kabiliyetiyle bilinir ve hatta yiyecekleri korumak için bile kullanılmıştır.

Kekik ayrıca sağlığı destekleyen çeşitli mineraller ve vitaminler içerir. Kekik, bağışıklık desteği için C vitamini, sağlıklı hücreler için potasyum ve kemik gelişimi ve kan pıhtılaşması için manganez ile doludur.

Kekik yemek ve kekik çayı içmek aşağıdaki gibi başka sağlık yararları sağlayabilir:

2. Enflamasyon Azaltma

Kekikteki ana yağlardan biri olan timol, vücuttaki iltihaplanmadan sorumlu bir enzim olan siklooksijenaz-2 veya COX-2 ile savaşabilir.

Kekikteki diğer bir yağ olan karvakrol, vücudunuzun iltihabı artırmak için kullandığı sinyaller olan iltihaplı sitokinler üzerinde benzer bir etkiye sahiptir. Bu yağ, onu azaltmaya yardımcı olabilir.

3. Solunum Desteği

Kekik, solunum sağlığı için de harikadır ; bazı klinik çalışmalar, yatıştırıcı öksürüklerde ve göğüs tıkanıklığını gidermede kullanımını göstermektedir. Taze kekik bunun için en yararlı olanı olsa da, kekik çayında bulunan esansiyel kekik yağları da bu faydalardan bazılarına sahip olabilir.

4. Gastrointestinal Sağlık

Gastrointestinal sorunlara yardımcı olması için kekik de alabilirsin. Kekik, gıdalardaki mikropları azaltmaya yardımcı olan ve bağırsak mikroplarınızı ve genel bağırsak sağlığınızı iyileştirebilen antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu bitki aynı zamanda iştahı artırmaya , sağlıklı karaciğer fonksiyonunu desteklemeye ve midenizdeki koruyucu mide mukus katmanlarını artırmaya yardımcı olabilir, bu da mide zarını asitten korumaya yardımcı olur.

Kekik çayının yan etkileri nelerdir?



Kekik, kısa süreler için ağızdan ilaç olarak alındığında OLASI GÜVENLİDİR. Bazı kişilerde sindirim sistemi rahatsızlığına, baş ağrısına veya baş dönmesine neden olabilir.



Kekik çayı böbreklere iyi gelir mi?



Kan basıncı ve kolesterol, ve timol düşürmek için gösterilir oldu yutulur, bir madde bulunan kekik, artırmak gösterilmiştir. Kekiğin bir dekonjestan olarak iyi çalıştığı bilinmektedir ve kuru öksürükten bronşite kadar her şeyi tedavi etmek için kullanılır

Kekik çayı tarifi, evde kekik çayı nasıl yapılır?

Hem kurutulmuş hem taze kekikten hazırlayabileceğiniz kekik çayı tarifini evde kolayca yapabilirsiniz.

Kekik çayı için malzemeler:

2 tatlı kaşığı kurutulmuş ve ince kıyılmış kekik

2 su bardağı içme suyu

Kekik çayı nasıl hazırlanır?

Önce suyu kaynatın.

Su kaynadıktan sonra ateşten alarak içine kekiği ekleyin.

Kekiği su kaynama aşamasında eklemeye dikkat edin. Aksi takdirde kekik çayı tüm aromasını ve faydalı etkilerini yitirecektir.

10-15 dakika çayın demlenmesini bekleyin, ardından süzgeçten geçirerek tüketin.

Kekik çayını günde 2 bardağı geçmeyecek şekilde içebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek nokta içindeki etken madde olan eterli uçucu yağın kaybolmaması için bir daha yeniden kaynatılmaması...

Kekik neyi iyileştirir?

Kekik ağızdan bronşit, boğmaca, boğaz ağrısı, kolik, artrit, mide rahatsızlığı, mide ağrısı (gastrit), ishal, yatak ıslatma, çocuklarda hareket bozukluğu (dispraksi), bağırsak gazı (şişkinlik), parazitik solucan enfeksiyonları, ve cilt bozuklukları.

