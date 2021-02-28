Kefaret Münevver kimdir, gerçek adı nedir? Ayşegül Cengiz kaç yaşında?

Ekranların sevilen dizilerinden biri olarak karşımıza çıkan Kefaret'te merak edilen karakterlerden biri de Münevver oluyor. Peki, Kefaret Münevver kimdir, gerçek adı nedir? Ayşegül Cengiz kaç yaşında?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelirken oyuncu kadrosu dikkat çekmeye devam ediyor. Belli bir izleyici kitlesine sahip olan Kefaret dizisinde Münevver karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı ne gibi araştırma yapan izleyiciler Kefaret Münevver kimdir sorusunun cevabını arıyor. İşte Kefaret dizisinde Münevver rolüne hayat veren Ayşegül Cengiz kaç yaşında ve nereli gibi merak edilenlerin yanıtı.

KEFARET MÜNEVVER KİMDİR?

İzmit doğumlu. İzmit'in büyük hayalleri olan küçük Münü'sü Münevver Demir büyürken annesi tarafından itilip kakılmış, küçük yaştan itibaren yoksul işçi ailesinin ev işleri ve kardeşinin bakımı ile ilgilenmiş, 8 yaşında iken kucağına verilen küçük Sinan'a kendi oyuncak bebeği gibi bakmış, Babaannesi akıllı kadındı, oğlunun ve gelinin ölümünden sonra fabrikadan aldığı tazminatı Seyrantepe'de küçük bir gecekonduya yatırmış üzerini borçlanmış, çalışmış didinmiş çocukların başının üzerine derme çatma da olsa bir çatı bırakmıştı.

Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanan Kefaret dizisinde Münevver karakterine oyuncu Ayşegül Cengiz hayat vermektedir. Kefaret dizisi ile gündeme gelen oyuncu Ayşegül Cengiz, 1974'te Alanya'da doğdu. 1999 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi, 2004 yılında Aile Hekimi uzmanı oldu.

AYŞEGÜL CENGİZ KİMDİR?

Kefaret dizisinde Münevver Demir rolünü canlandıran oyuncu Ayşegül Cengiz, 1974 yılında Alanya'da doğdu. 1999 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu ve 2004 yılında aile hekimi oldu.

Tıp eğitimi sırasında 6 yıl İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu'nda (İTFTT) çalıştı ve çeşitli oyunlarda rol aldı. 1995 ve 1999 yıllarında toplulukla birlikte Fransız aktör ve yönetmen Amedee Bricolo'nun oyunculuk eğitimi çalışmalarına katıldı. Grubun birçok projesinde oyuncu olarak yer alan Cengiz, 1999 yılında Soytarlar Okulu adlı çocuk oyununu yönetti.

2004-2006 yılları arasında Şahika Tekand'ın kurduğu Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk ve sanat eğitimi aldı. 2006 yılında Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği "Evridike'nin Çığlığı" adlı oyunda yönetmen yardımcısı ve oyuncu olarak yer aldı. 2008'de Studio Oyuncuları, Beckett'in "Ben Değil Ben" adlı oyununu Genç Projelerin bir parçası olarak yeniden yazdı ve "Hayır Ben – Hayır Ben" olarak sahneledi.

2012 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Şahika Tekand'ın sahnelediği Beckett'in "Play-Oyun" adlı oyununda yönetmen yardımcılığı yaptı. 2014 yılında Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği "Gergedan 2.014" adlı oyunda yönetmen yardımcısı ve oyuncu olarak çalıştı.

2014 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Şahika Tekand'ın sahneye koyduğu "Oyun-Oyun" adlı oyunda konuk oyuncu olarak yer aldı. Stüdyo Oyuncuları'nda tiyatro çalışmalarına devam ediyor.

Ayşegül Cengiz Dizileri

Aşk Dersleri – 2016

Gergedanlaşma – 2014 (Studio Oyuncuları)

Play – 2012 (Studio Oyuncuları/ İstanbul Şehir Tiyatroları)

Hayır Ben – 2008 (Studio Oyuncuları)

Evridike'nin Çığlığı – 2006 (Studio Oyuncuları)

Klakson Borazanlar ve Bırtlar – 1999 – İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu

Troya Savaşı Olmayacak – 1998 – İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu

Köpenick'li Yüzbaşı – 1997 – İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu

Harikalar Tablosu – 1996 – İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu

Leonce ile Lena – 1995 – İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu

Ollie'nin Hapishanesi – 1995 – İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu

Kafkas Tebeşir Dairesi – 1994 – İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu