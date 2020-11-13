Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Kefaret dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
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Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Kefaret dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

13.11.2020 12:19 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:23
Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Kefaret dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

Merakla beklenen "Kefaret"in afişi geçtiğimiz akşam görücüye çıktı. İzleyiciler Kefaret dizisini merak etmeye başladı. Peki, Kefaret dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

FOX'un yeni dizisi Kefaret'in sosyal medya hesabından paylaşılan afişi, kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı. Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Kefaret dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

KEFARET KONUSU NEDİR?

Yapımını 25 Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan'ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergun ile Melih Çam'ın kaleme aldığı "Kefaret" dizisi, 22 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen "Kefaret"in afişi geçtiğimiz akşam görücüye çıktı.

FOX'un sosyal medya hesabından paylaşılan afiş, kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı.

Dizide; özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi "Zeynep"in (Nurgül Yeşilçay) rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine yaşadıkları konu alınacak.

Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Kefaret dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un başrollerini paylaştığı dizide Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler, Göktan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Enis Yıldız, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu ve Tolga Güleç gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.

KEFARET ne zaman başlıyor

KEFARET NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FOX'un yeni dizisi "Kefaret", 22 Kasım Pazar saat 20.00'de FOX'ta.

KEFARET FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KEFARET SAHNELERİ:

Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Kefaret dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Kefaret dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Kefaret dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Kefaret dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Kefaret dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

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