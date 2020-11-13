Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Kefaret dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

Merakla beklenen "Kefaret"in afişi geçtiğimiz akşam görücüye çıktı. İzleyiciler Kefaret dizisini merak etmeye başladı. Peki, Kefaret dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…