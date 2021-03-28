Kefaret canlı izle! FOX Kefaret canlı izle! Kefaret hangi kanalda, hangi gün?

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Ekranların sevilen dizisi Kefaret Fox TV'de yayın hayatına başladı. Kefaret canlı izle! Kefaret son bölüm canlı izleme linki! Kefaret Fox TV 19. yeni bölüm canlı izle! Kefaret yeni bölümde neler olacak? Kefaret son bölüm izle! Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret oyuncuları kimler? Kefaret yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde…

KEFARET FOX CANLI İZLE!

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan'ın kayıp haberi çiftliğe bomba gibi düşerken Arzu'nun zorla tuttuğu Meltem ve bebeğini zor günler beklemektedir. Ahmet, Arzu'nun Cansu'yu takas etme talebini reddeder ve telefonu yüzüne kapatır. Fulya meslekten atılmak pahasına Sinan'ı bulabilmek için sıra dışı yöntemlere başvururken Emre de Alp'in de yardımını alarak Meltem'i aramaktadır. Ahmet'in umursamazlığına dayanamayan Zeynep kendini tehlikeye atarak Arzu ile konuşmaya gider ancak bu kararı kötü sonuçlar doğuracaktır.

KEFARET SON BÖLÜM İZLE!

KEFARET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kefaret 28 Mart 2021 (bu akşam) saat 20.00'da FOX ekranlarında izleyici ile buluşacak.

KEFARET CANLI İZLE!

KEFARET YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!