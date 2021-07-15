Kefaret 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret 34. bölüm fragmanı izle! Kefaret yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Kefaret'in yeni fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Dizinin 34. bölümü bugün ekranlara gelecek. 34. bölümünün ardından Kefaret 35. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Peki, Kefaret 35. bölümde neler olacak? Kefaret 35. bölüm fragmanı çıktı mı? Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV'nin beğenilen dizilerinden olan Kefaret dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret konusu ne? Kefaret oyuncuları kimlerdir? Kefaret yeni bölümde neler olacak? Kefaret 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret yeni bölümde ne olacak, geçen bölümde ne oldu?

KEFARET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kefaret hafta içi her Perşembe Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi saat 20:00 'da başlayacak.

KEFARET KONUSU NE?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmenliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır. Dizi 22 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan 35. bölümü ile final yaparak sona erecektir.

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet (Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.

Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.

Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.

Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.

Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.

KEFARET 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan 34. bölümün sonunda yeni bölüm fragmanının verilmesi bekleniyor.

KEFARET 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KEFARET SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ahmet'in kalp krizi geçirmesi sonrası Sinan, çocuklara ulaşır ve aileyi toparlar. Fulya dedektiflik sertifikası alır ve resmi olarak işe başlar. Münevver, Emre ile Fulya'nın barışmalarına yardımcı olur. Meltem, Zeynep ve Alp'ten intikam almak için planını devreye sokar. Ahmet uzak bir köyde Arzu ile gizlice evlenir…

KEFARET SON BÖLÜM İZLE!

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Nurgül Yeşilçay

Mert Fırat

Yurdaer Okur

Özge Özacar

Mine Kılıç

Ayşegül Cengiz

Tolga Güleç