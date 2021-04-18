Kefaret 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret dizisi ne zaman, son bölümde ne oldu? Yeni fragman çıktı mı? 22. bölüm canlı izle!

Yayınlandığı ilk günden beri kendi kemik izleyici kitlesini oluşturan Kefaret dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Başrolleriyle oldukça dikkat çeken Kefaret yeni bölüm canlı izle! Kefaret 23. bölümde neler olacak, fragmanı yayınlandı mı? Kefaret 22. bölümde neler oldu? Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kendi izleyici kitlesini oluşturan ve oldukça dikkat çeken konusu ile sevilen Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 23. bölümde neler olacak? Kefaret 22. bölümde neler oldu? Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlanmıştır? Kefaret dizi oyuncuları kimlerdir? Kefaret 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet hapse giren Arzu'yu kaybetmenin şokuyla geldiği Zeynep'in evinde de barınamaz ve Meltem'in yanına dönmek zorunda kalır. Elif'in ziyareti sonucu Arzu büyük bir ruhsal çöküntü yaşar ve mahkeme, tedavisinin hastanede devam etmesine hükmeder.Sinan, Kadir'in oğlu Kemal'in kumar borçları yüzünden aldığı ölüm tehditlerini araştırmaya başlar. Tehditlerin kaynağına ulaşan Sinan'ın sevdiklerinin başına büyük dertler açılır. Fulya ve Emre ve Münevver ile Kadir'inZeynep'in bahçesindeki çifte düğün hazırlıkları düğüne birkaç saat kala sürpriz bir gelişme ile yarım kalır.

KEFARET SON BÖLÜM İZLE...

KEFARET 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret dizisinin 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.

KEFARET 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sinan ve Emre kaçırılan Zeynep ve Münevver'in peşine düşerler. Hapse giren tefecinin kızı Nisa rehinelerin hayatları karşılığında yüklü bir fidye talep etmekte, Sinan ve Emre ise Zeynep'in yol boyunca bıraktığı ilginç izleri takip ederek hedefe yaklaşmaktadır. Baskını haber alan Nisa, herkesten gizli fidyeyi ödeyen Kadir'den aldığı paralar ve rehinelerle birlikte yeniden kayıplara karışır. Baskın yaptığı için tekrar tehdit edilen Sinan son çare olarak elindeki tek malı, evlerini satar. Evsiz kalan Münevver Sinan'a çok büyük tepki verecektir.

KEFARET YENİ BÖLÜM CANLI İZLE..

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Zeynep (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Başkomiser (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Nil (Ege Kökenli)

Yardımcı karakterler:

(Lavinya Ünlüer)

(Göktan Oktay Göztepe)

KEFARET HANGİ ROMANDAN UYARLANMADIR?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır.