Kefaret 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 15. bölümde neler olacak? Kefaret 14. bölüm neler oldu? Kefaret oyuncuları ve konusu!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisi izleyici tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Kefaret dizisi 14. bölümü ekranlara geldi. Kefaret Canlı İzle FOX | Kefaret 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 15. bölümde neler olacak? Kefaret son 14. bölüm full izle! Kefaret 14. bölüm neler oldu? İşte Kefaret oyuncuları ve konusu!

Nurgün Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı yapım Kefaret 15. bölümüyle Pazar saat 20.00'da FOX TV ekranlarında olacak! Kefaret dizisi 14. bölümü yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Kefaret Canlı İzle FOX | Kefaret 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 15. bölümde neler olacak? Kefaret son 14. bölüm full izle! Kefaret 14. bölüm neler oldu? Kefaret oyuncuları ve konusu!

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU? KEFARET SON 14. BÖLÜM FULL İZLE!

Zeynep bir yandan anne ve baba hasreti çeken Cansu'nun isyanıyla başa çıkmaya çalışırken diğer yandan da devlet korumasına alınmak istenen Sude'nin hukuki sorunlarıyla uğraşmaktadır. Zeynep, Sinan'ın kendisiyle evlenip Sude'nin koruyucu ailesi olma planlarından Avukat Buket'in telkinleriyle vazgeçtiğini öğrenip iyice çileden çıkar. Arzu, Cansu'ya ulaşabilmek amacıyla Ahmet'i baştan çıkarabilmek için her yolu denerken Meltem de boş durmayıp savcılığa Zeynep'in sahtekarlık yaparak Sabri'nin mirasına konduğu yönünde bir ihbarda bulunur. Açılan soruşturma nedeniyle bütün paralarına el konan Zeynep zor günler yaşarken Ahmet hasret çeken Cansu ve Arzu'yu gizlice görüştürmeye karar verir.

KEFARET SON 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

KEFARET 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Zeynep ve Sude bu zorlukları aşabilecek mi?Sırların iç içe olduğu Kefaret 15. bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'da FOX TV'de!

KEFARET 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

KEFARET YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ!

KEFARET OYUNCULARI VE KONUSU

Fox TV ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisinin oyuncuları, Zeynep (Nurgül Yeşilçay), Başkomiser Sinan (Mert Fırat), Ahmet (Yurdaer Okur), Nil (Ege Kökenli), Meltem (Özge Özacar), Arzu (Mine Kiliç), Münevver (Ayşegül Cengiz), Ayşe (Ayşe Tunaboylu), Alp (Hakan Yufkacigi), Kadir (Yusuf Atala) Ve Cansu (Bahar Ece Yılmaz)'dır.

Pazar günleri yayınlanan Kefaret dizisinin konusu, Nurgül Yeşilçay, dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi "Zeynep" karakterine hayat verirken, Mert Fırat da "Başkomiser Sinan" olarak izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Zeynep'in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alıyor.