Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline saldırı davası ertelendi

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 21 Eylül 2020 akşamı sağlık personelinin kendilerini korumak için kapıyı tutmak zorunda kaldıkları olayları çıkaran 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 21 Eylül 2020 akşamı sağlık personelinin kendilerini korumak için kapıyı tutmak zorunda kaldıkları olayları çıkaran 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar, Memet Sadik Özel, Muhammed Devran Özel, Soykan Kamay, Yasin Özel ile Fırat Öztaş katıldı.

Sanıklar Memet Sadik Özel, Muhammed Devran Özel ve Soykan Kamay'ın avukatı Kemal Bayram, mazeret göstererek duruşmaya katılmadı.

Dosyaya gelen evrakları okuyan hakim, Sağlık Bakanlığının 2 bin lira olarak bildirdiği zararın sanıklar tarafından karşılandığına dair banka makbuzlarının dosyaya geldiğini belirtti.

Daha sonra söz verilen sanıkların tamamı önceki beyanlarını tekrar ederek, beraatlerini talep etti. Avukat Kemal Bayram'ın mazeretini kabul eden mahkeme, beyanı alınmayan tanığın dinlenilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara'da 21 Eylül 2020'de silahlı saldırı sonucu yaralanan Fırat Öztaş ile ağabeyi Ahmet Öztaş, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ahmet Öztaş acil servisteki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Öztaş'ın ailesi ve yakınlarının taşkınlık çıkartarak ısrarla cenazeyi görmek istemesi üzerine, acil servisin "kırmızı" alanına girilmesinden endişelenen ve kendilerini korumak isteyen doktor ve hemşireler, kapıyı kapatıp arkasına travma tahtalarıyla barikat kurmuşlardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili hazırlanan iddianamede, şüpheliler Fırat Öztaş, Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel'in "kamu malına zarar vermek" ve "sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 8 yıl 6'şar aya, Yasin Özel ve Memet Sadik Özel'in ise "sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl