Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline saldırı davası ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline saldırı davası ertelendi

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline saldırı davası ertelendi
Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | Güncel

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 21 Eylül 2020 akşamı sağlık personelinin kendilerini korumak için kapıyı tutmak zorunda kaldıkları olayları çıkaran 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 21 Eylül 2020 akşamı sağlık personelinin kendilerini korumak için kapıyı tutmak zorunda kaldıkları olayları çıkaran 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar, Memet Sadik Özel, Muhammed Devran Özel, Soykan Kamay, Yasin Özel ile Fırat Öztaş katıldı.

Sanıklar Memet Sadik Özel, Muhammed Devran Özel ve Soykan Kamay'ın avukatı Kemal Bayram, mazeret göstererek duruşmaya katılmadı.

Dosyaya gelen evrakları okuyan hakim, Sağlık Bakanlığının 2 bin lira olarak bildirdiği zararın sanıklar tarafından karşılandığına dair banka makbuzlarının dosyaya geldiğini belirtti.

Daha sonra söz verilen sanıkların tamamı önceki beyanlarını tekrar ederek, beraatlerini talep etti. Avukat Kemal Bayram'ın mazeretini kabul eden mahkeme, beyanı alınmayan tanığın dinlenilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara'da 21 Eylül 2020'de silahlı saldırı sonucu yaralanan Fırat Öztaş ile ağabeyi Ahmet Öztaş, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ahmet Öztaş acil servisteki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Öztaş'ın ailesi ve yakınlarının taşkınlık çıkartarak ısrarla cenazeyi görmek istemesi üzerine, acil servisin "kırmızı" alanına girilmesinden endişelenen ve kendilerini korumak isteyen doktor ve hemşireler, kapıyı kapatıp arkasına travma tahtalarıyla barikat kurmuşlardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili hazırlanan iddianamede, şüpheliler Fırat Öztaş, Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel'in "kamu malına zarar vermek" ve "sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 8 yıl 6'şar aya, Yasin Özel ve Memet Sadik Özel'in ise "sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türk mevkidaşı Önal ile görüşmesini değerlendirdi Açıklaması
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türk mevkidaşı Önal ile görüşmesini değerlendirdi Açıklaması
Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında
Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen İlker Kaleli Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Ersun Yanal Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline saldırı davası ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 13:49:25. #1.13#

title