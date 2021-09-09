Keçiören'de okuma ve yazmanın yaşı yok!
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Keçiören'de okuma ve yazmanın yaşı yok!

Keçiören'de okuma ve yazmanın yaşı yok!
Habermetre - Haberler | Toplum

Keçiören Belediyesi, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü kapsamında huzurevinde bulunan ve okuma yazma bilmeyen yaşlılara yönelik farkındalık programı düzenledi.

Keçiören Belediyesi, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü kapsamında huzurevinde bulunan ve okuma yazma bilmeyen yaşlılara yönelik farkındalık programı düzenledi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilen programda yaşlılar için kitap okuyan görevliler tarafından hayat boyu öğrenmeye dikkat çekildi.

EĞİTİM BAŞLATILACAK

Huzurevinde okuma yazma bilmeyen yaşlılar için başlatılacak eğitim programı için ilk adımın 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü vesilesiyle atıldığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Huzurevimizde başlatacağımız eğitim programı için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzle işbirliğimizin ilk adımını gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde okuma yazma bilmeyen ana ve babalarımız için huzurevimizde eğitim programı başlatacağız. " dedi.

Programda yaşlılar için okuma etkinliği düzenlenirken, çeşitli ikramlarda bulunularak müzik dinletisi gerçekleştirildi. Yaşlıların keyifle katıldığı programın sonunda kitap hediye edildi.

Kaynak: Habermetre

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