Keçiören Belediyesi sel bölgelerindeki çalışmalarına devam ediyor
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Keçiören Belediyesi sel bölgelerindeki çalışmalarına devam ediyor

Keçiören Belediyesi sel bölgelerindeki çalışmalarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sel bölgelerine hizmet vermeyi sürdürdüklerini, ihtiyaç duyulan her türlü muhtelif yaşam malzemelerinin afet bölgelerine göndermeye devam ettiklerini belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sel bölgelerine hizmet vermeyi sürdürdüklerini, ihtiyaç duyulan her türlü muhtelif yaşam malzemelerinin afet bölgelerine göndermeye devam ettiklerini belirtti.

Keçiören Belediyesi tarafından Kastamonu Bozkurt'a gönderilen 7 adet iş makinası ve burada görev yapan personeller bölge halkının bir an önce normal yaşantısına dönmeleri için hummalı bir çalışma yürütüyor. İlçe merkezindeki birikintilerin toplanması ve köy yollarının onarılması için yürütülen müşterek çalışmalara katılan Keçiören Belediyesi ekipleri sel felaketinin izlerini silmek için 11 Ağustos'tan itibaren yoğun bir mesai harcıyor.

"Çalışmalar devam ediyor"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Batı Karadeniz'de sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu Bozkurt'ta yaraların sarılması için 7 iş makinesiyle çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Altınok, "Ekiplerimiz sel felaketinin yaşandığı günün ertesinde Bozkurt'a giderek bölgedeki temizlik ve onarım çalışmalarına katıldılar. Ekiplerimiz gerek şehir merkezinde gerekse köy yollarının bakım ve onarımı için çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - ANKARA

Keçiören Belediyesi sel bölgelerindeki çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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