Keçiören Belediyesi Gönül Coğrafyasını Genişletiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keçiören Belediyesi Gönül Coğrafyasını Genişletiyor

Keçiören Belediyesi Gönül Coğrafyasını Genişletiyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Keçiören Belediyesi, yerel ve ulusal ölçekte imzaladığı kardeş belediyecilik protokolleriyle yurtiçinde ve yurt dışında gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

Keçiören Belediyesi, yerel ve ulusal ölçekte imzaladığı kardeş belediyecilik protokolleriyle yurtiçinde ve yurt dışında gönül köprüleri kurmaya devam ediyor. Son olarak Trabzon Düzköy ve Amasya Göynücek ilçe belediyeleriyle kardeşlik protokolü imzaladıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören Belediyesi olarak yurt içinde 95, yurt dışında ise 56 belediye ile kardeşlik protokolümüz bulunuyor. Bu protokoller sayesinde kadim belediyecilik anlayışımızdan istifade etmek isteyen belediyelerimizle ve belediye başkanlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Yenilikçi belediyecilik anlayışımızın yaygınlaşması için kardeş belediyecilik protokollerimizi yurt içinde ve yurt dışında artırmaya devam edeceğiz. " dedi.

"DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kendisini makamında ziyaret eden Göynücek Belediye Başkanı Kadir Fatih Erdoğan ile kardeş belediyecilik protokolü imzaladı. Kardeş belediyeler ile şehircilik, kültür, iletişim, sanayi, ticaret, ekonomi, bilim, sanat, çevre ve turizm alanında iş birliği yaptıklarını söyleyen Başkan Altınok, "Yurt içi ve yurt dışı kardeş belediyelerimiz ile bölgeler arası dostluk ve tecrübe paylaşımına olanak sağlıyoruz. Şehirlerimizin kalkınması noktasında güzel çalışmaları birlikte hayata geçiriyoruz. Belediyecilik çalışmalarımız ve yerel yönetim noktasında deneyimlerimizi paylaşıyoruz. " diye konuştu.

Altınok ayrıca Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen ve Keçiören'de yaşayan insanların birlik ve beraberlik içinde olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Kaynak: Habermetre

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Abdullah Avcı Nihat Özdemir Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keçiören Belediyesi Gönül Coğrafyasını Genişletiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 13:34:57. #1.16#

title